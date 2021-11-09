【大行點睇】中金指醫藥板塊估值吸引值得配置　推薦7大股份

中金發表報告指，2021年度醫藥談判已經陸續啟動，醫保談判已成為創新藥放量的重要催化劑。今年醫保談判中，PD-1抗體的大適應症的續談，以及多款獨家品種，例如貝達藥業的恩莎替尼，榮昌生物(09995) 的泰它西普和HER2 ADC，和黃醫藥(00013) 的索凡替尼和賽沃替尼等都值得關注。



此外，該行認為醫藥板塊經歷大幅調整，已具備配置價值，主要由於政策預期已經較為充分，市場情緒較為悲觀；經過大幅的調整，很多公司的估值已經進入合理區間，尤其是港股經過深度調整，性價比已逐步顯現；醫保政策本質上還是在淘汰醫藥的落後產能，使市場資源能夠更多向有創新能力的優質企業集中，醫保支出本身增速並未出現大幅下滑，新的增量領域在不斷湧現。



該行推薦的7大醫藥股：

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