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【商品說明】32歲風水師疑提供虛假聲稱　涉違反《商品說明條例》被捕

理財智慧 17:27 2021/11/09

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​香港海關今日拘捕一名32歲女子，涉嫌提供虛假聲稱，即女子疑銷售「人類設計 (Human Design)」，聲稱其服務已獲得香港學術及職業資歷評審局審批學術資格，每小時服務收取1600元，涉嫌違反《商品說明條例》。

【政府工略】警務處招聘二級特別攝影員 頂薪逾3.8萬元 負責拍攝罪案現場及鑑證等照片 【見下頁

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經調查後，海關發現該分析師提供的命理分析服務，並無通過相關法定機構的學術資格評審，與聲稱不符。海關人員於今日採取「放蛇」行動，派員喬裝顧客，到女子觀塘辦事處光顧相關諮詢服務，拘捕該名女命理分析師。

海關提醒商戶須遵守《條例》的規定，而消費者於購買服務時亦應光顧信譽良好的商戶及於作出交易決定前就服務的資料查詢清楚。

 

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撰文 : 陳楚琨

商品 經濟 風水師 商品說明條例 海關 香港 風水

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