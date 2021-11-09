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恒指短綫調整　欲吼位買貨可趁機吸納科技股

股市 17:02 2021/11/09

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恒指短綫處於調整格局，投資者短綫想趁低入市可以揀邊隻股份？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）認為可趁機收集龍頭科技股，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 、京東 （09618） 邊隻可吸納？立即點擊收看／收聽。

重溫《ET開市直擊》足本版：通關在望-尋找經濟重啟概念股 騰訊業績-能否有力推升大市？（附time code）

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18：12 - 通關概念股點揀？哪些可收集？
19：15 - 騰訊 （00700） 業績分析
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22：52 - ET個股推介 - 九龍倉置業 （01997）
23：48 - 觀眾問股：美股炒二、三綫科技股 是否準備爆？
26：44 - 觀眾問股：希慎 （00014） 、恒隆 （00101） 可受惠通關？值得買入？
30：06 - 觀眾問股：Bitcoin、元宇宙概念股火岩 （01909） 可買入？
32：13 - 觀眾問股：銀河娛樂 （00027） 42元買入可加注？
34：24 - 觀眾問股：中遠海發 （02866） 1.8買入應沽？
36：08 - 航運股應守？
37：34 - 觀眾問股：有甚麼股份可趁短綫調整收集？推介科技龍頭
39：14 - 觀眾問股：大唐新能源 （01798） 3.92元有貨可溝貨？
41：18 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 16.1元持貨短綫要沽？
42：28 - 觀眾問股：永達汽車 （01669） 上望空間有多少？
43：32 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 業績前可買入？
45：17 - 觀眾問股：招商銀行 （01968） 現價可買入？
46：45 - 觀眾問股：雷蛇 （01337） 2.5元買入要止蝕？
47：46 - 觀眾問股：太平洋航運 （02343） 短綫炒完？前景點睇？
49：53 - 觀眾問股：新秀麗 （01910） 18.1元追入幾時走？
51：29 - 觀眾問股：金斯瑞生物科技 （01548） 33.4元買入要止蝕？
52：34 - 觀眾問股：栢能集團 （01263） 可受惠元宇宙概念？
55：29 - 觀眾問股：京東 （09618） 264元可加注？
57：10 - 觀眾問股：藥明生物 （02269） 106元已買入　現價可再撈底？
59：49 - 恒指早段市況速覽
1：01：46 - 財經日誌提提你

欄名 : 3分鐘睇股

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