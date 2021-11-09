【消費熱話】STEAM 秋、冬季特賣會來襲!! 上千款遊戲將以超優惠價發售

繼萬聖節特賣會完結之後，世界最大遊戲數位發行平台Steam將於 11 月 25 日至11 月 30 日期間舉行為期一周的秋季特賣會，以及於12 月 23 日至明年 1 月 6 日舉行為期兩周的冬季特賣會作為2021年壓軸活動。

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一般而言，遊戲開發商均會響應官方公佈的活動日期，無論是大型遊戲開發公司如: EA，UBISOFT，抑或獨立的遊戲開發工作室，都會在特賣活動期間為商品打上各種折扣優惠。根據以往經驗，通常會有上千款商品會進行打折，部分開發商甚至會為遊戲打上一折等的超優惠價格，務求以最優惠價格吸引玩家進行消費，有興趣想購買遊戲的玩家可以將心儀商品預先加入自己的願望清單，方便屆時得知最新的特價消息。

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責任編輯：鄭日棱