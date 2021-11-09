【電費加價】兩電明年加電費　3人家庭每月須多付20至24元

因應近月國際燃料價格攀升，政府和兩電今日（9日）公布明年電費調整，雖會繼續凍結「基本電費」，惟「燃料費用」將會調整，港燈電費將加7%，中電則加5.8%。以一個3人家庭為例，現時平均每月電費要275元，明年將要多付20至24元。

環境局局長黃錦星表示，兩電已在燃料方面已承擔大額負結餘，並動用電費穩定基金。他又指出，香港只有單位數升幅，相比新加坡、東京、紐約和倫敦等地電費升幅達到雙位數，電費已相對便宜。

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港燈董事總經理尹志田解釋，全球燃料價格飆升，近半年來國際燃煤及天然氣價格分別大幅上升超過 170%及超過 380%；另外為配合政府減排減碳目標，港燈將繼續增加天然氣發電用量，種種因素均導致明年燃料成本上升，燃料調整費因此需向上調整。

港燈基本電費維持不變，每度電109仙，燃料費則上調至每度電135.3仙 ，整體電費加幅為7%。尹志田表示，港燈將提供每度電 1 仙的特別回扣，盡量減低電費增幅。同時港燈「智惜用電關懷基金」將動用 1,000 萬元，派發新一輪飲食券，預計 5萬個低用電量及享有港燈電費優惠的住宅客戶可受惠。

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而中電來年基本電價同樣不變，但燃料費則上調38.6仙，每度電加至128.9仙，加幅為5.8%。中電總裁蔣東強指出，為紓緩電價，會從電費穩定基金、燃料帳、中電智能基金、地租及差餉退款，總共動用25億元，提供兩項電費回扣，包括每度電2.1仙特別回扣，以及1.3仙地租及差餉回扣，並推出多項社區支援措施。

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