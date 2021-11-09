【人幣定存】人幣定存短中長息最高2.8厘 各期存息趨同成新趨勢

▲ 11月開局至今，多間大小行出招搶人民幣定存。

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踏入11月，6間大小行頻出擊，搶推人民幣長短期定存，包括大眾銀行今天（11月9日）加人幣短存息，而工銀亞洲於上周五（5日）微加3個月及1年人幣定存年息0.05厘，新息率齊報2.45厘。

目前不少港銀的短中長期人幣定存年息相同，頓成巿場新趨勢，如富邦3個月、半年至1年的人幣定存年息齊為2.8厘，倘以起存額相同者比併，為市面最高息。

可是，論及入場費，以騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank）的進場銀碼最少，僅須1元人民幣起，3個月、半年及1年人幣定存年息皆為2.4厘，堪稱低門檻最高。

誠然，上周已有多間大小行出招，分別為上商微加3個月人幣定存年息0.05厘，新報2.55厘。渣打香港 （02888） 及南商則把原本是上月底到期的高息優惠，現順延至今年底，恒生 （00011） 則將商息優惠延後到本月底。而集友於上周一（11月1日）新推快閃特惠息，7天人幣短存享年息12.5厘，須先把港元兌換作人民幣，門檻為5萬港元，但優惠至明天（10日）截止。

天星3個月港元定存年息加至0.8厘【下一頁】

專家指，人民幣定期存款始終有穩定需求，因滙息俱升，畢竟英國於上周四（4日）拒加息，歐洲央行更明言來年也難加息，累英鎊及歐元捱沽，變相利好美元再創今年新高。而一眾非美貨幣中，人民幣相對穩中偏強，復添港銀的加息浪未停，令破頂息頻現，存戶難得賺滙又賺息。

適逢港股近期轉弱，况且，內房危機唯恐延至明年次季才緩解，皆因外電指，不少企業的還款高峰期在明年3月及4月，熱錢遂急覓避難所，高息定存無疑是游資的停泊勝地。

而憧憬昨天（8日）內地六中全會召開，料為穩經濟作定調，且市傳跨境快通關，下月先開放廣東省，明年2月再擴大範圍，明年中或全面開關，以及理財通與債券通開啟後，市場對人民幣需求驟增，故此業界爭相勇於搶存，更主力搶攻跨年錢。

英鎊定存息最高12厘【下一頁】

人幣定存經11月開局的調息浪，目前3個月年息呈雙冠王，包括恒生剛延2.8厘至本月底才屆滿，跟富邦看齊而居首，而渣打的2.66厘也打入三甲列。至於半年及1年皆是富邦的2.8厘雄霸高息王，兩年期以招商永隆的2.8厘摘冠。

至於短存方面，集友新推7天人民幣定期存款享12.5厘，起存額為5萬港元，須先把港元作兌換，此乃繼南商相同短存的13.88厘以來，為第2大高息王。

参考今天離岸人民幣兩個月以上拆息已超逾3厘，凸顯跨年頭寸漸偏緊。

此外，展望人民幣前景，後向取决於美元走向等，雖然聯儲局剛放鴿，指不急於加息，但花旗料美國最快於明年中加息，較利率期貨普適預期為明年7月出手還早。花旗銀行回應本報查詢表示，將美國首次加息25點子的基本預測，從2022年12月提前至明年6月。隨後按季度加息，這意味着2022年將加息3次。

花旗發言人解釋，預計美國強勁的通脹，將導致聯儲局官員在明年1月，將每月150億美元的縮減買債步伐，加快至每月200到300億美元，為加息打開了更早的窗口。

但花旗補充，維持人民幣滙價未來3個月內見6.4，6至12個月內挑戰6.35、長線目標5.6。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪