康文署改建香港大球場 大型活動移至啟德體育園區

康文署向灣仔區議會建議改建香港大球場，足總主席貝鈞奇表示，新建的啟德體育園將於2023年落成，大型活動會移師至新場地，建議將座位數目由現時的4萬，減至約9千。

香港大球場建於1952年，最初設有 28000 個座位，用來舉行重要田徑比賽，以及校際比賽、學校運動會等活動，後來不再設有田徑跑道。現時政府擬改建後重設田徑比賽設施，回復最初用途，重建後保留真草球場，有跑道可供市民跑步，市民及團體亦可以訂場，進行體育活動。

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責任編輯：龍紀瑩

