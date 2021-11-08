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【室內設計】54萬翻新430呎單位 打造煩囂中的田園鄉村窩居

理財智慧 18:52 2021/11/08

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每個人或許都有自己夢想中的家，想在忙碌一天後，在理想的環境好好休息，但香港的住所空間有限，每一呎都需要左思右想之餘，又想完美實現幻想中家居。打造屬於自己的「Dream House」，究竟是如何做到的呢？

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今期《精明裝修》介紹的單位位於沙田希爾頓中心，實用面積約430平方呎，原間隔為兩房一廳，後兩房打通成一房。單位由兩位八十後的夫婦購入自住，並花費54萬元裝修全屋。設計風格為近年頗受歡迎的法式田園風，經典的碎花及綠色配色是必不可少的元素，但太多碎花圖案難免會太累贅，因此，點紙空間設計的設計師巧妙地將淡素自然的木色，搭配乾脆利落的燈飾，將田園鄉村元素融合現代風格，格局布置典雅大方又不落俗套。

甫入屋內，門口玄關位放置了兩層儲物櫃，中間的牆身配以木質牆紙，還有旁邊的直立趟拉式鞋櫃，櫃身同樣塗上淡淡湖綠色，並以田園風方框為飾面，手柄配上復古古桐色金屬。鞋櫃後是開放式廚房的入口，櫥櫃同樣髹上湖綠色油漆，煮食區牆身鋪上白色瓷磚，令廚房更光猛，另一旁的流理桌後牆身鋪上木質牆紙，呼應了玄關位置，牆身亦安裝了兩層層架置了乾花、調味料瓶子，前方則掛上幾盞形狀不同的復古金屬吊燈，廚房頓時充滿古典風。

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除了戶主夫婦外，家中還養了一隻貓咪，設計師在廚房的入口一旁造櫃放置貓糧及水，打造「主子」的專屬用餐區。廚房外面就是客飯廳，雖然延伸了廚房的田園風格，選色卻有些不同，客飯廳以啡色及白色為主，避免了過分使用同一選色而令設計單調，同時滲出淡淡的現代簡約感，飯廳的餐桌及椅子以深色木造，旁邊牆身的特色牆放置多幅貓咪水彩畫，並以乾花圈及木造吊鐘為點綴，構圖猶如鄉村小屋的飯廳。

戶主是愛貓之人，考慮到貓咪愛曬太陽，戶主善用窗台位放置小床，好讓貓咪在日間享受日光浴。窗台前方放置杏色的皮質梳化，與電視矮櫃統一選色，沙發旁邊的空位則放置一張按摩椅，顏色與地板的深啡色融合而不感突兀，更讓戶主忙碌工作後回家，好好放鬆一下。

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單位格局方面，設計師指，因應業主要求，將廚房改為開放式及加大浴室的空間。單位最大的改動之一是由原本的兩間房改為一間大房，讓更多陽光滲進房間，由於本來的客廳採光不足，設計師特意將房門的上半部分改成透明玻璃，同時房間亦運用田了室內窗戶隔斷的方法，此舉能改善客廳光照及通風，室內窗戶以白色的實木骨架為窗框，牆身的乾淨直條紋，展現了仿古的格調。考慮到私隱，房間的窗戶不論是內外，都裝上了麻質布料的簾子，配搭協調而且符合自然格調。

房間內部的色調呼應了客飯廳，基調為啡色及白色，淡白色的床單配紅橙色的碎花圖案，感覺輕盈活潑，鮮豔而不俗氣。由於單位的樓底不高，若房間使用吊燈，就會令房間十分壓迫，因此，房間主要使用間接照明，如牆燈、滲燈等，燈光透過牆壁、地板等反射照明，營造柔和的光綫。

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浴室方面，由於業主希望擁有浴缸，同時希望浸浴、淋浴兩者並存，因此設計師特意放大浴室，將原本客房的部分拆除再改裝，因此浴室兼備了浸浴區及淋浴區。浴室以石灰色及木色為基調，採用4種不同材質的磁磚，如灰色石紋磚、浴缸圍上灰色水磨石磁磚、斜鋪的木質磁磚及白色條狀磁磚等。比起客廳及房間，浴室的設計更突顯田園鄉村風與現代風格的結合，洗手枱採用光滑白石面，加上牆身掛上大型圓形鏡，鏡後方安裝了滲燈，旁邊裝了仿古小吊燈，大大增加採光及空間感。

如讀者有意分享裝修設計故事，或想申請驗樓，歡迎向《iMoney》投稿！【投稿連結

單位內有不少位置都有大改動，設計師表示，業主喜歡單位的每個位置，因為每部分都有貼心

的考量，打造格調愜意的家居環境，務求有遠離都市生活、歸隱田園的生活節奏，從家中尋回慢活的生活態度。

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費用

清拆︰30,000元

水電︰80,000元

泥水︰100,000元

鋁窗︰40,000元

木工︰80,000元

油漆︰50,000元

家具︰160,000元

 

合共︰540,000元

*資料及圖片由設計公司點紙空間設計提供

【萬科2202】萬科分拆旗下物管萬物雲　野村指步伐較預期快　瑞信指公司「三條紅綫」將由黃級降至綠級 見【下一頁

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責任編輯：龍紀瑩
 

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