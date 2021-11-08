【雙十一】天貓淘寶全球跨境電商體驗 助企業普及高爾夫運動

PGM高爾夫是內地為數不多的原創高爾夫品牌，創立於2008年，其高爾夫用品種類齊全，有高爾夫服裝服飾、球桿、練習器、球鞋、手套、高爾夫球等。發展初期正正遇上中國電商急速發展，品牌因此快速增長。整體而言，現時主要在淘系銷售（即天貓、淘寶、阿里巴巴國際站及1688.com），佔整體銷售額的的九成。品牌目前的業績佔比，電售（Business To Customer，B2C）佔約五成半，而批發（Business To Business，B2B）則佔約四成半。境外業務發展方面，主要依靠天貓淘寶，零售的境外業績佔約一成半，香港市場佔其中的約兩成。

天貓助拓展銷售市場 雙11預售反應熱烈

雖然高爾夫產品相對是小眾商品，可是電商平台讓品牌可以跨地域拓展線上業務，以更低的成本觸達更多消費者。PGM高爾夫電商運營總監林遜崗表示企業持續開發新產品，定位為優質兼具性價比，同時希望可以推廣高爾夫球運動，讓更多人此運動參與門檻其實不高，任何人都可體驗。

不少消費者都會在定位為較高級的天貓上購買高爾夫用品，而在雙11銷售方面，PGM首個預售階段的表現，第一天同比去年約升四成，林遜崗指：「通過不同社交媒體『種草』，引流到天貓淘寶完成交易。」品牌近年亦加強力度於網紅直播帶貨，直播有助為消費者詳細解說產品，對初學者選品方面幫助很大，成效不錯。他又指：「有次直播3分鐘已售出百多套產品，相當於一至兩個月的銷量。」

商品具性價比優勢 吸引全球消費者

在香港市場的推廣方面，PGM指有曾參與贊助高爾夫球比賽活動，另外也在本地有多個分銷商銷售其品牌商品。對比海外的高爾夫國際品牌，PGM的商品具性價比優勢，其中高爾夫練習器、球鞋、球包、手套等都是境外熱賣商品。PGM亦致力研究室內高爾夫練習器，解決了打高爾夫找場地難、場地費用高的問題，把高爾夫球場搬進室內，用家可隨時隨地體驗高爾夫運動。

PGM目前以打入境外市場發展重點，目前在內地電商平台排名已成功登冠，因此視拓展境外市場為重點，通過電商拓展是最易最快的方式。了解境外消費者其中一個關心的問題就是物流。PGM高爾夫也很重視所有客戶的體驗，其中面向境外消費者，他們設有客戶服務專員一對一服務，又專門安排合適的物流運送，例如大型包裹選用官方海運不同的方案、境外訂單單獨包裝線。林遜崗透露：「這次天貓淘寶面向境外市場加入不少優惠待遇，是有史以來最多的，包括雙11全球包郵、大量境外專享優惠券，預料能讓銷量增加。」

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責任編輯：龍紀瑩

