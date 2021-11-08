  • 22°C
香港時間 : 20211109日 (二) 18:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【雙十一】天貓淘寶全球跨境電商體驗 助企業普及高爾夫運動

理財智慧 18:52 2021/11/08

分享：

PGM高爾夫是內地為數不多的原創高爾夫品牌，創立於2008年，其高爾夫用品種類齊全，有高爾夫服裝服飾、球桿、練習器、球鞋、手套、高爾夫球等。發展初期正正遇上中國電商急速發展，品牌因此快速增長。整體而言，現時主要在淘系銷售（即天貓、淘寶、阿里巴巴國際站及1688.com），佔整體銷售額的的九成。品牌目前的業績佔比，電售（Business To Customer，B2C）佔約五成半，而批發（Business To Business，B2B）則佔約四成半。境外業務發展方面，主要依靠天貓淘寶，零售的境外業績佔約一成半，香港市場佔其中的約兩成。

天貓助拓展銷售市場 雙11預售反應熱烈

雖然高爾夫產品相對是小眾商品，可是電商平台讓品牌可以跨地域拓展線上業務，以更低的成本觸達更多消費者。PGM高爾夫電商運營總監林遜崗表示企業持續開發新產品，定位為優質兼具性價比，同時希望可以推廣高爾夫球運動，讓更多人此運動參與門檻其實不高，任何人都可體驗。

不少消費者都會在定位為較高級的天貓上購買高爾夫用品，而在雙11銷售方面，PGM首個預售階段的表現，第一天同比去年約升四成，林遜崗指：「通過不同社交媒體『種草』，引流到天貓淘寶完成交易。」品牌近年亦加強力度於網紅直播帶貨，直播有助為消費者詳細解說產品，對初學者選品方面幫助很大，成效不錯。他又指：「有次直播3分鐘已售出百多套產品，相當於一至兩個月的銷量。」

商品具性價比優勢 吸引全球消費者

在香港市場的推廣方面，PGM指有曾參與贊助高爾夫球比賽活動，另外也在本地有多個分銷商銷售其品牌商品。對比海外的高爾夫國際品牌，PGM的商品具性價比優勢，其中高爾夫練習器、球鞋、球包、手套等都是境外熱賣商品。PGM亦致力研究室內高爾夫練習器，解決了打高爾夫找場地難、場地費用高的問題，把高爾夫球場搬進室內，用家可隨時隨地體驗高爾夫運動。

PGM目前以打入境外市場發展重點，目前在內地電商平台排名已成功登冠，因此視拓展境外市場為重點，通過電商拓展是最易最快的方式。了解境外消費者其中一個關心的問題就是物流。PGM高爾夫也很重視所有客戶的體驗，其中面向境外消費者，他們設有客戶服務專員一對一服務，又專門安排合適的物流運送，例如大型包裹選用官方海運不同的方案、境外訂單單獨包裝線。林遜崗透露：「這次天貓淘寶面向境外市場加入不少優惠待遇，是有史以來最多的，包括雙11全球包郵、大量境外專享優惠券，預料能讓銷量增加。」

【萬科2202】萬科分拆旗下物管萬物雲　野村指步伐較預期快　瑞信指公司「三條紅綫」將由黃級降至綠級 見【下一頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】
#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機
責任編輯：龍紀瑩
 

高爾夫球 運動 天貓 阿里巴巴 產品 時裝服飾 網紅 雙十一 淘寶 中國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【居屋裝修】錦暉苑一家三口變四口 35萬裝修380呎單位 戶主崇尚自然光 一設計改善小朋友房無窗缺憾
【居屋裝修】錦暉苑一家三口變四口 35萬裝修380呎單位 戶主崇尚自然光 一設計改善小朋友房無窗缺憾
【入境金額】澳門修訂非居民入境維生金額　入境須持至少5千葡紙
【入境金額】澳門修訂非居民入境維生金額　入境須持至少5千葡紙
【通訊程式】Signal 宣布放棄開源 引私隱憂慮
【通訊程式】Signal 宣布放棄開源 引私隱憂慮
麥當勞四款全新鏡仔卡下周登場 今次到Ian、Jer同Alton 指定超值套餐升級大大啖組合即換鏡仔卡
麥當勞四款全新鏡仔卡下周登場 今次到Ian、Jer同Alton 指定超值套餐升級大大啖組合即換鏡仔卡
【內房危機】盈利前景較債務更令人憂慮 滙豐削世茂目標近三分之二
【內房危機】盈利前景較債務更令人憂慮 滙豐削世茂目標近三分之二
【異動股】 瑞信維持看好難阻下跌 藥明生物股價連跌4日蒸發17%
【異動股】 瑞信維持看好難阻下跌 藥明生物股價連跌4日蒸發17%
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款