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【新冠疫苗】新加坡谷接種 拒免費治療未打針確診者

環球經濟金融 17:05 2021/11/09

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為進一步提高新冠肺炎疫苗接種率，新加坡衛生部周一（8日）宣布，由於未接種新冠疫苗的民眾對當地醫療系統造成沉重壓力，政府將於下月8日起，不再為合資格、但未接種新冠疫苗的人士支付新冠肺炎治療費用。

新西蘭數千人反強制接種 一攝影師遇襲 【下一頁】

新加坡政府原來會為所有公民、永久居民及長期簽證人士全額支付新冠肺炎治療費用，但當地衛生部（MOH）表示，由於未接種新冠疫苗而確診的民眾需要重症監護的比例較高，對醫療系統造成沉重壓力。

衛生部決定在下月8日起，不再為合資格、但未接種疫苗的民眾支付新冠肺炎醫療費用，當他們確診感染新冠病毒，需要自費接受治療。此外，直至12月31日為止，當局依然會替已接種首劑疫苗，但確診新冠肺炎的民眾支付治療費用，讓他們完成疫苗接種。

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而未合資格接種疫苗的12歲或以下兒童、以及因健康原因無法打針的民眾，其新冠肺炎醫療費用仍會由新加坡政府承擔。

新加坡有逾85%民眾已完成接種新冠疫苗，當中有18%民眾已打加強劑。當地過去單日新增2,470宗確診個案，包括2,307宗屬社區傳播個案，14名患者死亡。

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責任編輯：郭麗明

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