【樓市熱話】選全港最好住地區？ 觀塘被讚交通配套完善 引激烈爭辯

不知道大家喜歡居住在香港那一區呢？不少人認為九龍區的交通較方便，而新界區的居住環境則較舒適，近日有網民於網上討論區發文指，自己認為觀塘是香港最好住的地方，皆因其社區配套完善，並稱十分羨慕觀塘人。

樓主指，觀塘位於差不多全港最東的地段，在交通上，只要不是到山旮旯的地方，基本上也會有直車到達，甚至還有幾條通宵巴士的總站在觀塘；在食方面，觀塘的商場有很多食肆，選擇十分多；在住方面，其配套完善，附近又有海賓，晚上吃完飯後也可以去散步。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「 我本身住在日出康城也考慮搬到官塘居住。」，「交通是方便，但太擠塞了。」，「每一日都多人到像年宵一般。」，也有人指，「在觀塘行路也快過駕車。」。

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另有網民指，「觀塘在購物和吃方面的確選擇多，但其空氣太差，人口也太密集了。」。

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責任編輯：關海儀