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百勝中國傳有意競購 內地連鎖烘焙店沃歌斯

股樓投資 17:29 2021/11/09

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外電報道，在內地經營肯德基及必勝客等知名品牌連鎖餐廳的百勝中國(09987)傳正考慮競購內地健康食品和烘焙連鎖品牌沃歌斯(Wagas)。市傳參與競購沃歌斯的企業還包括剛收購本港點心品牌添好運的菲律賓餐飲企業快樂蜂(Jollibee），Burger King母公司Restaurant Brands International（美：QSR）及多間私募基金等。百勝中國周二收報439元，跌1.3%。

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消息稱，基於行業中過往的交易以及最初的興趣，沃歌斯所有者正在尋求8至10億美元，甚至較這更高的估值。沃歌斯今年銷售額預計將接近12億元人民幣。詃報道又引述消息人士指，沃歌斯目標是明年完成交易，買家可能最快在今年出現，至今仍未作出最終決定。

除了肯德基及必勝客，百勝中國目前在內地還經營塔可貝爾(Taco Bell)，小肥羊及黃記煌等餐飲品牌。

領展落實31億元收購 QVB等悉尼市中心三商場股權  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

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