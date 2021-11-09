【著數優惠】日式百貨APITA 、UNY及谷辰推全新會員計劃 消費賺取積分可換領電子禮券 登記成為會員可獲15元優惠券

日式高級零售百貨和超市 ─ APITA、UNY及日式生活專門店GUU SAN谷辰，於2021年11月推出全新CU APP會員計劃，用戶一App在手，便能一站式盡享實體零售及網店之各項購物及獎賞優惠，除可享會員限定的禮遇外，顧客每消費1元都可賺取1分，以換領電子禮券。新用戶登記成CU APP會員，即可獲贈15元優惠券。

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由即日起，顧客免費登記成為CU APP會員後，凡於APITA、GUU SAN谷辰或UNY之實體零售或網店購物，消費每滿港幣1元即可賺取1分，累積滿指定積分即可換領10元、20元或50元電子禮券。

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換領平台亦設有限定禮品，只須累積滿500分或以上，就可以優惠價換領食品或日常用品；會員如累積滿2500積分，可以優惠價換購限量版中川政七系列商品，如與運動品牌MIZUNO合作推出的達摩許願及幸運擺設。若會員累積滿3500積分，更可以優惠價30元換購Carmen Insigne Sauvignon Blanc 2017 白葡萄酒。另外，會員於生日月分更可享高達三倍的額外積分。

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為慶祝 CU APP會員計劃的誕生，將特設迎新禮遇，下載CU APP後於應用程式內免費登記成為會員，即可獲贈15元優惠券。（翌日起於APITA、GUU SAN谷辰或UNY消費滿50元或以上使用，優惠券受有關條款及細則約束）



除此之外，UNY將軍澳店亦於11月隆重開幕，是繼樂富及元朗後的香港第3間分店。佔地3萬4千呎的UNY將軍澳店集結高級日式超市及日韓台中西美食，更首設UNY自家乾式熟成(Dry-aged)牛肉服務，與一系列日本和韓國人氣食材及優質生活百貨。

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條款及細則

．CU APP會員積分累積周期由每年1月1日至12月31日止 (兩日均計算在內)， 期間所累積的積分於翌年3月31日到期。

． 每位CU APP會員於其登記成為CU APP會員於生日月份該月之合資格消費均可額外享有等同於原本應得積分三倍的生日額外積分，每個積分累積周期的生日額外積分上限為3萬分。

． 15元電子優惠券只限翌日起並消費滿50元或以上使用，優惠券不適用於個別寄售商品、購買禮券或香煙，亦不可與其他優惠同時使用，受有關條款及細則約束，詳情請參閱CU APP應用程式。

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記者：陳詠妍