【11月好去處】姆明粉絲注意！LOG-ON推「Moomin姆明期間限定店」3大打卡位一覽

一眾姆明粉絲注意，Log-on與Moomin姆明家族合作，由即日起至11月29日於時代廣場地庫中庭開設「Moomin - The Spirit of Adventure」期間限定店，場內設有多個打卡位，同時亦推出多個獨家限定主題商品，例如姆明睡袋造型抱枕、露營燈、野餐墊等。

姆明家族一向受大小朋友歡迎，是次聯乘活動，設有3大打卡位，分別是「加入姆明冒險行列」、 「與史力奇、小美及歌妮細味野外風味」、「跟姆明體驗森林露營」，讓一眾市民與姆明家族一同體驗露營。另外，只要買滿指定金額更可獲得獨家限定姆明禮物包裝花紙。

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LOG-ON 2021 X Moomin期間限定店@時代廣場詳情：

日期：即日至11月29日

營業時間：星期日至四10:00am–10:00pm；星期五至六及公眾假期前夕10:00am–11:00pm

地點：銅鑼灣時代廣場地庫B1層

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責任編輯：羅浩濂