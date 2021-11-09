【周大調富格曲@iM網欄】幸運自來雀 小鸚鵡「飛哥」

好一陣子，家中露台除了茶花、勒杜鵑等花卉外，亦有栽種生菜及一些香草。露台久不久有雀鳥到訪，生菜的嫩芽也不時被咬了一口。有一天，家傭發現有小鳥停留在露台卷閘上，本來想用手機拍下「咬菜元兇」的真面目，但見小鳥只是儍乎乎的坐著，沒有什麼動靜，亦拍不到任何「犯案證據」。沒想到，幾小時過後，小鳥仍沒飛走，家傭建議把小鳥拿下來，看看牠的狀況。小鳥羽毛帶濕，狀似飢寒交迫多日，遂匆匆到附近的雀仔街買籠買糧。

第一次到雀仔街，老闆問是什麼雀鳥，一時間茫無頭緒。幸好，見鳥糧包裝盒上有相同的雀鳥圖案，一指，老闆告知，《玄鳳鸚鵡》是也。經老闆介紹，買了一個鳥籠及一些簡單鳥糧。自此，家中多了一位新成員，取名「飛哥」。

小時候，家中養過彩鳳、相思等小鳥，鸚鵡還是第一次。抱著邊養邊學的心態，即管試試。清潔鳥籠過後，放入鳥糧及清水，先讓飛哥好好休息，再作打算。

隔天，第一次換水、換糧，安全起見，關上全屋門窗，以免飛哥受驚亂飛亂撞。果然，轉頭過來，聰明的牠已經「打開」沒有上鎖的活門，飛到書架上。看似有氣有力，還好，應該不用帶牠看獸醫。之後，籠上的活門都扣上金屬圈，免牠「自出自入」。

上網查考，玄鳳鸚鵡，英文名為 Cockatiel，學名《Nymphicus hollandicus》，屬中型鸚鵡。源於澳洲，性格溫馴，頭冠會隨心情的喜惡而變化。一般而言，玄鳳鸚鵡具相等於兩、三歲小孩的智慧，壽命可達十多、二十年。經過好一段時間休養生息，飛哥的毛色亦漸漸漂亮起來。為了保持健康及活力，不時要讓牠在屋內來回飛翔「放電」。起初，「放電」後，飛哥不大願意飛回籠中，家人都要幫忙「趕雀」，忙作一團。誠然，「鳥倦飛而知還」，夠耐性的話，最終牠還是乖乖回籠，吃過飽飽。

早陣子，買了一個透明小鳥籠。小膠箱輕巧方便，可以多帶飛哥外出「遊車河」或一同行山。每次帶飛哥出門，牠都非常高興，唱足全程，像開「個唱」一樣。回家，總是累得低頭大睡。

新寵物帶來新朋友。一次機緣巧合下，在展覽中留意到烏克蘭藝術家 Zhyliaieva Tetiana 的作品，她的作品正正是手工織製的雀鳥玩偶。Tetiana 表示，最初只是為朋友織製雀鳥玩偶作生日禮物，後來漸漸愛上雀鳥鮮艷奪目的色彩。再者，市場上同類作品亦不多，便開始埋首設計及織製各種雀鳥玩偶。除了一比一仿真度高的作品外，Tetiana 亦有替雀鳥玩偶「穿上」各種服飾，有「美國牛仔」甚至「太空人」造型，趣緻可愛。時至今日，Tetiana 已成為業界中的佼佼者。聯絡上 Tetiana，打算以飛哥的模樣訂製一隻小玩偶。寄上照片後，Tetiana 要求多幾張以不同角度拍攝的照片。Tetiana 對自己的作品要求很高，比想像中還要認真、嚴僅。大概兩週後，作品空運抵港，造型為俏為妙。不單是毛色，眼睛及腳趾等細節亦幾可亂真。

真真假假，一樣可愛。

作者_Kalvin Chau（周雋賢）簡介： 德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

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