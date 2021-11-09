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【遊戲熱話】Sony提新AI技術專利　助執行8K遊戲內容

科技 17:00 2021/11/09

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Sony早前提出新技術專利，主要以人工智能（AI）提升遊戲畫質，如將原本較低畫質修正為4K以上畫質，甚至可流暢地執行8K解析度遊戲內容。據悉，Sony將利用此AI技術讓PlayStation遊戲主機或PlayStation VR，可以在不犧牲運作流暢度情況下對應更高畫質顯示表現，惟Sony目前仍未計劃何時將該技術應用在旗下產品中。

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據外媒報道，Sony日前提出一項新技術專利，會以AI方式提高顯示畫質，並且以原始畫質規格運作，意味遊戲內容能以更高執行效率運作，同時也能對應更精細畫質表現。對於執行算力相對有限的PlayStation遊戲主機而言，將能帶來更大好處，甚至能流暢地執行8K解析度遊戲內容，與NVIDIA的DLSS技術相似。

NVIDIA先前提出的DLSS技術，主要是透過AI輔助運算，讓顯示畫面能依照其演算方式自動提高畫質，例如將原本1080P畫質升為4K，或是將4K畫質提高達8K解析度規格。該技術的好處是在不影響原本畫面顯示執行效率，同時對開發者而言更無須另外針對內容重新調整，直接套用NVIDIA DLSS技術資源即可。

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不過，現時Sony仍未透露何時將此該技術應用在旗下產品，但從相關描述中已經提到PlayStation 5來看，或許意味Sony會在推出新一代PlayStation VR 2的時候，同時也會搭載此項技術，不僅讓PlayStation VR 2能有更精細虛擬視覺感受，同時也能讓PlayStation 5對應更流暢的8K解析度影像輸出。

【機迷熱話】Nintendo Switch處於生命週期的「中段」 任天堂證實將推下一代主機

記者：廖淑瑩

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