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【職位空缺】美國勞資雙方難配對　740萬人失業和1000萬個職位空缺問題持續

商業 18:30 2021/11/09

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勞資雙方的要求和條件不相配，致美國在8月和9月期間就業情況疲弱。（法新社圖片）

美國職位空缺數目維持在高水平，但僱主和求職者均表示，難以聘請僱員和獲得就業機會。有指，美國會出現這種情況，皆因求職者對工作環境和薪金的要求提高，但仍有很多公司未能提供相應的條件，並且要求求職者具相關工作經驗。

據《華盛頓郵報》報道，近月美國有近740萬失業工人，但也有逾1000萬個職位空缺。惟勞資雙方的要求和條件不相配，美國在8月和9月期間就業情況疲弱和出現失衡的狀態。更有指，將會影響美國經濟復甦，並為其帶來挑戰。

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招聘網站ZipRecruiter首席經濟學家Julia Pollak指：「僱主非常重視之前的經驗。」故僱主在勞動市場中，難以配對適合的求職者，皆因有需求的人，卻不是僱主需要的人。

具多年經驗的調酒師Laviana Hampton，在疫情下眼見多年朋友染疫而亡，而酒吧營業時客人幾乎都不會戴口罩。故她不想繼續在酒吧內冒險工作，希望轉工和轉行，更有意找客戶服務或能夠在家工作的職位。

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事實上，根據ZipRecruiter數據，有約55% 的人表示，正在尋找一份可以在家工作的工作。並有大部份人，基於工作場所的安全問題，或需要在家照顧兒童，而傾向要遙距工作。

不過，Hampton的例子中，由她在夏天結束後，已開始失業。並且讓她愈來愈絕望，皆因她最近申請很多工作，都以她沒有相關工作經驗為由，不願意給予機會。

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責任編輯：馬意文

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