【教育監管】 內地傳發放校外輔導牌照 可兼營其他教育業務 教育股有望翻生？

內地傳發放校外輔導牌照，消息刺激部分教育股向好。新東方（09901）升5.9%，報16.62元；新東方在綫（01797）4.6%，報4.31元；思考樂教育（01769）升4.8%，報1.32元；天立教育（01773）升4.3%，報1.7元。

【濠賭股】 港府據報力爭下月落實有限度通關 【見下頁】

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據外電引述消息人士報道，中國當局正研究發放十多個牌照予課外輔導機構，雖然仍須以非牟利形式經營，但同時允許兼營其他教育業務獲利，如成年人職業考試培訓。報道指，現階段未能確定有多少公司可獲發牌，並預期最快將於本月底前公布。

報道指，最近數周，包括高途科技（前稱跟誰學）及騰訊控股（00700）參投的猿輔導（Yuanfudao）在內的公司正與監管機構討論一項計劃，探討恢復對初中及以下學生的補習業務。惟內地教育部以至相關企業並沒有作出回應。

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記者：郭秀慧