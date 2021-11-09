【樓市熱話】新居入伙裝修 首天即被樓下投訴索償 港男惆悵如何善後

不知道大家在裝修單位時有沒有被左鄰右里投訴過呢？近日有網民於網上討論區發文指，自己的新單位在裝修期間被樓下住戶投訴，稱其家中的兩樣潔具因樓主裝修而被震壞，要求賠償，而樓主打算等該住戶找公証行作證明才會跟進，並詢問網民有沒有遇過上述情況。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「你的單位在裝修期間有沒有買保險？如有買的話，保險公司會幫你處理的。」，「不能別人叫你賠你就賠。」，也有人指，「又沒有證明，甚麼也沒有，他根本告不了你。」。

另有網民指，「你裝修也用了數十萬，賠數千元便能息事寧人，為什麼不賠，這樣大家也好做，你跟他可是有排做鄰居。」。

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責任編輯：關海儀