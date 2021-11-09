【政府工略】警務處招聘二級特別攝影員　頂薪逾3.8萬元　負責拍攝罪案現場及鑑證等照片

警務處近日招聘二級特別攝影員，主要負責拍攝罪案現場及鑑證等照片，亦要具備沖曬菲林的技術。職位屬公務員體系，起薪點為21,340元，頂薪可達38,595元。不過由於工作與罪行案件有關，須出庭作證，亦須輪班工作，包括夜班工作及候命值勤任務。有意者可瀏覽以下圖片，了解詳細入職條件，以及實際工作內容。申請將於11月18日截止，只可以互聯網或以郵寄方式遞交申請。

入職條件：

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職責：

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申請手續：

申請表格[G.F. 340 (3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。



郵寄方式：

申請人須在申請表格上詳細列明其學歷、技能及工作經驗。已填妥的申請表格，連同（一）學歷資格（包括中國語文及英國語文科成績）的證書和修業成績表副本；（二）技術資格的證書和修業成績表副本；及（三）工作經驗的證明文件副本，須於2021年11月18日或之前以郵寄方式送達香港灣仔軍器廠街1號警察總部警政大樓35樓文職聘用組。信封面須註明申請的職位名稱。



為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚寫上正確地址及已貼上足夠郵資。所有郵資不足的郵件將不會派遞至本處，並會由香港郵政按情況退還寄件人或銷毀。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。信封上的香港郵戳日期將被視作申請日期及/或遞交證明文件的日期。

網上申請：

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站作網上申請。在網上遞交申請的人士，須在2021年11月25日或之前，把所需的證明文件副本郵寄至上述聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。



申請表格如逾期遞交、或資料不全、或並非使用指定表格，或以傳真或電郵方式遞交，或没有提交相關證明文件副本，或相關證明文件副本在上述日期之後才收到，或所遞交的證明文件不足，有關申請概不受理。



申請人如獲選參加面試，通常會在截止申請日期後約8至10個星期內接獲通知。如遇到申請眾多等情況，可能需時稍長。如申請人未獲邀參加面試，則可視作經已落選。

聯絡地址：香港灣仔軍器廠街1號警察總部警政大樓35樓文職聘用組

查詢電話：2860 3608

截止申請日期(日/月/年) ：18/11/2021 23:59:00

部門網址：https://www.police.gov.hk

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