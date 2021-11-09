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【中小企營商】中小企10月業務收益較9月差　指數下跌至46.7　

商業 16:33 2021/11/09

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政府統計處公布10月份中小型企業業務狀況統計調查，中小企業務收益的現時動向指數從9月在收縮區域的47.8，下跌至10月的46.7。（資料圖片）

政府統計處公布10月份中小型企業業務狀況統計調查。中小企業務收益的現時動向指數從9月在收縮區域的47.8，下跌至10月的46.7。而未來一個月（今年11月）的業務收益展望動向指數為49.7。

【新支付方式】為中小企提供新選擇　Mastercard推出「先買後付」商業支付卡

按行業分析，大部分統計調查涵蓋的行業的業務收益現時動向指數在10月較9月有不同程度的下跌，特別是飲食業，從54.2下跌至44.2；及批發業從47.4下跌至43.4。另一方面，零售業從46.7上升至48.6，商用服務業從46.2上升至47.5，錄得上升。

進出口貿易業新訂單的現時動向指數從9月的49.4下跌至10月的49.1，而未來一個月（今年11月）的新訂單展望動向指數為48.6。

政府發言人表示，中小企的營商氣氛於10月稍為回軟，部分原因是環球經濟前景的不確定性增加。當月個別日子的惡劣天氣也影響了飲食業的表現。僱用人數的動向指數則見回升，顯示中小企的招聘意欲大致平穩。

發言人進一步指出，更具傳染力的Delta變種病毒的威脅和多地的供應瓶頸，往後或會繼續影響與貿易相關行業的營商氣氛。不過，本地疫情穩定、就業和收入情況改善，以及消費券計劃，短期內應繼續支持與消費相關活動的進一步恢復。社會必須努力爭取達至更廣泛的疫苗接種，並遵守防疫措施，為實現更廣泛的經濟復蘇鋪路。政府會密切監察相關情況。

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【施政報告2021】施政報告提及會展業、再工業化、物流和資金流幫助　一文看清中小企支援

責任編輯：李智美

 

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