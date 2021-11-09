【有相睇】愉景新城低層三房連靚裝　業主趕移民但拒減價　堅持叫價1080萬

多了不少人於最近一年移民賣樓，但不代表移民就要賣樓。近期荃灣愉景新城一個連靚裝修的三房單位，業主因要移民，本打算出售單位，叫價1,080萬元，但一直無客肯出這口價承接，業主亦只好將單位轉賣為租。

美聯物業鍾家豪說，愉景新城5座低層A室，實用面積659平方呎，三房間隔，今年6月開始放盤，原叫價1,080萬元，表明不會減價，由於見放盤一段時間未賣出，故近月將單位轉售為租，月租原叫價2.3萬元，終以2.28萬元租出，實用呎租35元。

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從代理提供的相片可見，單位雖然位於低層，但裝修新淨，而租客因見單位企理，加上連傢俬電器出租，故即睇即租。資料顯示，原業主於2009年7月以365萬元購入上述單位，以月租2.28萬元計，租金回報率約7.5厘。

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