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【樂園抽獎】迪士尼夥港樂首辦奇妙交響夜 以抽獎形式免費送出400張門票

理財智慧 18:06 2021/11/09

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香港迪士尼樂園今日（9日）宣布，首度和香港管弦樂團合作，於12月3及4日一連兩天舉辦《香港迪士尼．香港管弦樂團．奇妙交響夜》，並以抽獎形式送出400張一日標準門票。

由11月19日至2022年1月2日期間，香港迪士尼樂園將迎接白色聖誕節，亦首度在「奇妙夢想城堡」下呈現為時45分鐘《香港迪士尼．香港管弦樂團．奇妙交響夜》，和香港管弦樂團合作，演多首奏迪士尼經典樂章及聖誕名曲。

而樂園亦以大抽獎形式，送出合共400張香港迪士尼樂園一日標準門票，供市民入場免費欣賞。香港居民可於網上登記參與由即日起至11月15日的《香港迪士尼．奇妙交響夜》大抽獎。得獎名單將於2021年11月19日於樂園活動網頁公佈。

此外，香港迪士尼樂園提倡多元共融更進一步與一眾音樂同好者分享聖誕節的快樂，為參與「社區妙韻樂飄揚」的心光盲人院暨學校及香港盲人輔導會提供150張一日標準電子門票，與社會大眾一同感受迪士尼的白色聖誕，享受奇妙歡樂的節日氣氛。

香港迪士尼樂園音樂總監夏思捷更會以客席鋼琴家身份參與表演，當中演奏內容多首迪士尼歌曲包括「A Whole New World」、「Frozen Heart」，以及一系列經典聖誕歌曲，如： 「Joy to the World」 和 「Jingle Bells」 等，為賓客帶來前所未有的視聽享受。另外，奇妙夢想城堡特有的噴泉會配合管弦樂韻舞動起來，聖誕雪花亦伴隨冬季曲目緩緩飄下，讓全場所有賓客陶醉在星空下，享受極盡視聽之娛的晚上。

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大抽獎詳情：

日期：由即日起至11月15日

登記網址：https://www.hongkongdisneyland.com/zh-hk/campaigns/castle-performance-giveaways/

*得奬名單於11月19日樂園活動網頁公佈

 

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責任編輯：潘曉豐

歌曲 Disney 門票 迪士尼樂園 表演 香港 聖誕節

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