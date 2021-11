【樂園抽獎】迪士尼夥港樂首辦奇妙交響夜 以抽獎形式免費送出400張門票

香港迪士尼樂園今日(9日)宣布,首度和香港管弦樂團合作,於12月3及4日一連兩天舉辦《香港迪士尼.香港管弦樂團.奇妙交響夜》,並以抽獎形式送出400張一日標準門票。

由11月19日至2022年1月2日期間,香港迪士尼樂園將迎接白色聖誕節,亦首度在「奇妙夢想城堡」下呈現為時45分鐘《香港迪士尼.香港管弦樂團.奇妙交響夜》,和香港管弦樂團合作,演多首奏迪士尼經典樂章及聖誕名曲。

而樂園亦以大抽獎形式,送出合共400張香港迪士尼樂園一日標準門票,供市民入場免費欣賞。香港居民可於網上登記參與由即日起至11月15日的《香港迪士尼.奇妙交響夜》大抽獎。得獎名單將於2021年11月19日於樂園活動網頁公佈。

此外,香港迪士尼樂園提倡多元共融,更進一步與一眾音樂同好者分享聖誕節的快樂,為參與「社區妙韻樂飄揚」的心光盲人院暨學校及香港盲人輔導會提供150張一日標準電子門票,與社會大眾一同感受迪士尼的白色聖誕,享受奇妙歡樂的節日氣氛。

香港迪士尼樂園音樂總監夏思捷更會以客席鋼琴家身份參與表演,當中演奏內容多首迪士尼歌曲包括「A Whole New World」、「Frozen Heart」,以及一系列經典聖誕歌曲,如: 「Joy to the World」 和 「Jingle Bells」 等,為賓客帶來前所未有的視聽享受。另外,奇妙夢想城堡特有的噴泉會配合管弦樂韻舞動起來,聖誕雪花亦伴隨冬季曲目緩緩飄下,讓全場所有賓客陶醉在星空下,享受極盡視聽之娛的晚上。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

大抽獎詳情:

日期:由即日起至11月15日

登記網址:https://www.hongkongdisneyland.com/zh-hk/campaigns/castle-performance-giveaways/

*得奬名單於11月19日樂園活動網頁公佈

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法,讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯:潘曉豐