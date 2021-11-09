七海尚逸號（Seven Seas Grandeur）閃亮登場 獨一無二逾4,000呎頂級麗晶套房搶先睇

▲ 麗晶七海郵輪旗下全新七海尚逸號（Seven Seas Grandeur）的麗晶套房（The Regent Suite），每項元素都像藝術品般一絲不苟。

6星級麗晶七海郵輪（Regent Seven Seas Cruises）過去30年，一直為乘客提供超凡豪華體驗。得益於過去卓越成就，品牌宣布全新七海尚逸號（Seven Seas Grandeur）將於2023年11月盛大啟航，期間將兩度穿越大西洋，並於加勒比海和地中海展開17次旅程，為期7晚至16晚，首季航程現已接受預訂！航費為每位賓客3,999美元至87,999美元。

七海尚逸號重視高質素的服務，僅接待750名賓客，提供業內最高的空間和乘客船員比例（比例為 1:1.38），為賓客提供高度個人化的體驗。新船繼續採全包式收費，讓賓客可無限次免費參與陸上觀光活動、品嚐美酒佳餚，感受異國風情。船上可享用頂級飲品美酒、無限上網服務還有無數的娛樂消遣供賓客享用。

七海尚逸號採全套房住宿，所有房型都設有私人露台，屬全球面積最大的海上露台之一。套房面積由300多呎至4,000多呎不等，入住禮賓級或更高級別套房之賓客，可於啟航前一晚享有住宿禮遇與往來酒店及郵輪的交通接送。

麗晶套房（The Regent Suite） 房內觀星頂級尊享

▲ 麗晶套房設「休閒共敍空間」，陽光從玻璃天花和落地窗進入室內，晚上亦可躺在梳化觀星。

麗晶套房作為知名精品郵輪室內設計的得獎事務所Studio DADO別出心裁之作，房間的一磚一瓦，傢具布料裝飾都選用了最高級的材料。房內的「休閒共敍空間」是麗晶套房的新猷，陽光從玻璃天花和落地窗進入室內，貴賓可在兩張休閒長椅上消磨時間或晚上觀星。全船只有一間的麗晶套房，套房面積達4,443平方呎，提供兩間寬敞臥室，兩套半浴室採用雲石及高級石材，另設飯廳和客廳連酒吧，套房內更設有私人水療為貴賓提供無限次免費服務，還有桑拿室、蒸氣室等設備使用。每次泊岸後都有私家車和司機接送，彰顯個人氣派。

▲ 麗晶套房主臥室。

▲ 七海套房臥室。

優雅住宿 感受摩登奢華航旅

七海尚逸號的一系列特色套房設計亦別出心裁，包括經典與現代感並重的主人套房（Master Suite）、Grandeur套房（Grandeur Suite）、七海套房（Seven Seas Suite）、頂層套房（Penthouse Suite）、禮賓套房（Concierge Suite）、高級套房（Superior Suite）等，眾多房型可滿足不同賓客的需要，讓每個住客也有賓至如歸的感覺，遠離繁囂的都市，體驗極致生活品味。所有寬敞客房都提供私人迷你酒吧、沐浴香皂等設備用品。

▲ 七海尚逸號的觀景酒廊設置寧謐舒適的卡座，讓賓客靜心欣賞海上日落美景。

煥然一新餐飲體驗 華麗裝潢閃耀登場

在設計獨特的客房之外，七海尚逸號亦致力引入頂級餐廳，Compass Rose餐廳加上兩間知名食府——高級扒房Prime 7及法式餐廳Chartreuse均以全新裝潢登場，為賓客締造難忘用餐體驗。



Compass Rose令人着迷的嶄新設計始於餐廳門外，精緻的瀑布雕塑以激光切割金屬和手工吹製玻璃製成。進入餐廳後，抬頭即可看到由水晶和木材打造而成、璀璨奪目的樹形裝置，交織出拱頂天花，令賓客彷彿身處夢幻醉人的森林中。而Prime 7及Chartreuse亦已披露全新裝潢，其懷舊設計靈感取自1925年的巴黎與裝飾藝術運動，以及上世紀初紐約浪漫風情。

▲ 高級扒房Prime 7設計靈感取自1925年的巴黎與裝飾藝術運動。

▲ Compass Rose成千上萬片由水晶切割而成的葉子，鑲嵌在餐廳四方八面的柱子和樹枝裝置上，巧妙映襯窗外星光熠熠的汪洋美景。

2024年焦點航程 遨遊地中海

七海尚逸號將於2023年11月25日啟航，在加勒比海和地中海展開17趟航程及兩趟橫越大西洋航程，為期7晚至16晚，以下推介2024年5月1日起的兩趟地中海航程，讓賓客暢遊意大利及馬爾他等海島勝地的7晚旅程，以及土耳其至希臘的10晚東地中海之旅。

7晚 精選西地中海之旅

意大利（羅馬、拿坡里、陶美娜）︱

馬爾他（華雷塔）︱

西班牙（帕爾馬、華倫西亞、巴塞隆拿）︱

啟航日期：2024年5月1日（42,209港元起）

10晚 東地中海古城郵之旅

土耳其（伊斯坦堡、古薩達斯、安塔利亞、博德魯姆）︱

希臘（米蒂利尼、米可諾斯島、帕特莫斯島、羅德島、伊拉克利翁、雅典）︱

塞浦路斯（利馬索）︱

啟航日期：2024年6月11日（63,781港元起）

查詢：金怡假期

電話：2863 1185

WhatsApp：2804 1188 (http://wa.me/85228041188)

(資料由金怡假期提供)