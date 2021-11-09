【樓市熱話】 先人離世遺已補地價居屋 港男欲繼承 卻遇轉名難題

近日有網民於網上討論區發文指，自己的弟弟能繼承先人留下來的一已補地價居屋，但無奈卻不知該如何辦理轉名手續，即使樓主經已問過香港的司法機構、土地註冊處，但卻無一人能回答樓主問題，因此他感到十分煩惱，並向網民詢問意見。

樓主經歷：

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【樓市熱話】買樓準備簽約 因業主一句「風水好 我要求加價！」 買家頓失方寸 【下一頁】

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指，「 你只可以請律師辦理，不然讓你拿到屋也沒有用。」，「直接到遺產承辦署問吧，不要只打電話。」，也有人指，「 若先人有立遺囑，上律師樓辦就可以了，但若沒有則要到遺產承辦處辦。」。

另有網民指，「 若先人有銀行戶口，律師樓要幫你向銀行問數，然而銀行的回覆一般也需時兩個月以上，因此保守估計也要半年才拿到管理書，你再等等吧。」。

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責任編輯：關海儀