【2021稅貸戰】大眾財務稅貸息3.57厘 最高賞1萬元超市禮券

▲ 大眾財務的合資格税貸客，最高可獲獎1萬元超級市場禮券。

▼ 點擊圖片放大 +15 +14

再有金融機構追趕稅貸戰快車，大眾財務新推個人低息「稅」月貸款，標榜輕鬆清税，且以成功申請最高賞1萬元超市禮券作招徠，是繼Aeon信貸財務厚賞1萬元現金回贈以來，第2間以超豪「萬元牌」搶攻綠色炸彈商機。比併16間業界，有兩行的最低息率超越3厘，而最低息者是眾安（ZA Bank）的1厘。

此外，大眾財務的稅貸計劃，以借貸10萬元及6個月還款期計，最低稅貸息為3.57厘，在16間行中為最高，但其條款相對寬鬆，例如特選客戶等。另有3.58厘選擇，還款期適用於1年、2年及3年，借貸額齊為80萬元。同樣，客戶須並未持有任何私貸，符合既定信貸要求，且在明年3月底前成功申請及提取稅貸，合資格的特選客戶有機會最高獲賞1萬元超市禮券。

上商稅貸息1.38厘 大抽獎頭獎獲8888元簽帳額【下一頁】

另一方面，税貸戰開打逾1個月，大新銀行 （02356） 總經理及零售銀行處副主管鄧子健回應本報查詢說，該行自推出稅貸至今，市場反應符合預期，客戶較多選擇12個月到24個月的還款期，而今年稅貸的平均借貸金額與去年相若，大概為20至30萬元。

問及虛擬銀行加入戰場會否令競爭更激烈，鄧子健認為，虛擬銀行加入稅務貸款能為業界帶來良性競爭，推動金融科技發展。該行亦積極擴展數碼銀行服務，於2019年初推出「e直通遙距貸款申請」，並於2020年成為首間銀行推出全虛擬閃速貸款申請，簡單三步驟、包括：掃瞄身份證、自拍及電子簽名，透過嶄新辨識身份、以及大數據分析功能，便可獲即時批核，線上線下全面支援客戶的貸款需要。會繼續以客為先，並密切留意市場發展，為客戶提供最優惠及適切的產品，冀保持競爭力。

大新銀行的交稅「快應錢」，除了提供稅貸年利率低至1.08厘外，且新設創意「大搖大賞」有獎遊戲，望能為稅貸客帶來驚喜，首次於稅貸產品加入互動有獎遊戲，有機會贏取全期稅貸零息優惠、以及最新型號的智能手機，或其他豐富獎賞。

稅貸息劈至1厘 虛銀推快閃限量優惠【下一頁】

那邊廂， 華僑永亨信用財務總經理吳幗欣回應本報查詢指，該行今年以進取及積極的態度對應稅貸市場走勢，進一步以低息優惠回應客戶的貸款需求。自稅貸推出至今，市場反應較預期熱烈，當中以貸款額50萬元或以上，以及還款期24個月的貸款計劃較受市場歡迎。

談及今年稅貸市場的戰況，吳幗欣表示，今年市場對稅貸的需求較去年殷切，預期稅貸市場競爭持續熾熱。今年該行提供較去年更具競爭力的稅貸息率，預期稅貸借貸金額按年達雙位數增長。

華僑永亨信用財務推出「即供免息」稅務貸款計劃，每月平息為零，以貸款額50萬元及還款期12個月計，實際年利率低至1.28厘，且計及每年須繳付獲批貸款額的0.69%手續費。

相關文章：【2021稅貸戰】富邦推稅貸利率低至1.49厘 經App申請送100元現金券

【2021稅貸戰】Aeon信貸推稅貸計劃 最高可獲1萬現金回贈

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪