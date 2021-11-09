▲ 【內房危機】佳兆業再遭惠譽降級至「CCC－」 不足兩周累降4級

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

佳兆業 （01638） 上周未能依期兌付由其擔保的理財產品，令外界對其資金鏈憂慮加劇。國際評級機構惠譽（Fitch Ratings）宣布，下調佳兆業長期外幣發行人違約評級（IDR）、高級無抵押評級兩項信貸評級，由「CCC+」降兩級至「CCC－」。惠譽於10月27日才剛下調佳兆業評級兩級，換言之，佳兆業不足兩周時間被惠譽由信貸評級「B」，連降4級。

佳兆業自上周理財產品逾期兌付後，股份停牌至今。

佳兆業承認：現金流非常緊張 徹底喪失投資能力，可見【下一頁】

惠譽：佳兆業理財產品負債在表外 表內13個月內到期債近300億港元

惠譽指出，佳兆業在理財產品的債務屬於資產負債表外項目，據報到期未付的理財產品涉資逾120億元人民幣，受流動性收緊影響、資本市場外債務壓力加深，佳兆業信貸風險高。

惠譽重申，佳兆業至今年底到期債務涉及4億美元，明年4月到期債務5.5億美元，6月到期債務達11億美元，下半年達17億美元，合計37.5億美元（約292.5億港元）。

雖然佳兆業在中期業績表示，「三道紅線」全數達標，但惠譽相信，佳兆業至6月底資產負債表上的480億元人民幣現金，逾6成都是在項目公司上，用途只限於相關項目的建築和融資，換言之無法調回控股公司使用。

相關文章：

【內房危機】佳兆業：疫情考慮 取消周三投資人見面會

【內房危機】佳兆業理財產品兌付逾期、買家湧總部 郭英成：有能力償還、深圳監管傳周五約見佳兆業花樣年

【佳兆業停牌】佳兆業系內4家股份停牌將公布內幕消息 昨認理財產品逾期兌付

【內房危機】惠譽將29家內房列入評級觀察名單 若流動性惡化、部分評級或大幅下調