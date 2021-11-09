【大行看法】瑞銀汪濤料明年中國GDP增速放緩至5.4%　因防疫策略或阻礙消費復甦

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤表示，預計明年中國GDP實際增速可能從今年的7.6%放緩至5.4%。宏觀政策放鬆應能拉動基建投資回升，而缺電限產問題也有望在2022年消退。於2023年，該行預計GDP增速將進一步放緩至5%左右，接近潛在趨勢增速。



汪濤發表中國經濟展望最新報告，指2022年房地產活動走弱可能拖累投資、而「零新增」防疫策略可能阻礙消費復甦，因此預計明年中國GDP實際增速可能從今年的7.6%放緩至5.4%。明年出口增速則可能降至10%，依然較穩健。

如果國內零新增的防疫政策持續更長時間、或房地產活動出現更大程度的持續下跌，2022年GDP增速可能會降至4%。

汪濤指，經濟增長驅動力轉變、勢頭放緩 ， 房地產活動可能繼續走弱。預計宏觀政策放鬆，槓杆率小幅上升 ， 而未來幾年政府會繼續強調供應鏈安全穩定，進一步擴大市場開放，並持續推動數位化和技術升級、綠色發展和共同富裕。

風險方面，她預測主要來自與疫情相關的不確定性、尤其是國內防疫相關的活動限制，房地產活動走弱的程度，以及政策放鬆的時點及力度。

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編輯：區嘉俊