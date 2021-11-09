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共和黨克魯玆：如民主黨摧毀美國 德州應獨立

環球社會熱點 16:06 2021/11/09

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美國共和黨參議員克魯玆早前表示，如果民主黨人從根本上摧毀美國，德州有可能會脫離美國獨立。克魯玆更開玩笑提議，由擁有眾多粉絲的美國知名Podcast主持羅根於德州獨立後成為總統。

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美媒周一（8日）報道，克魯玆（Ted Cruz）近期到訪德州農工大學時，有台下年輕人詢問克魯玆如果德州決定脫離美國，怎樣才是最佳方案。

克魯玆首先稱他未準備好德州於目前宣布獨立：

我覺得德州對國家有責任，我愛美國，目前未準備好放棄美國。

（I think Texas has a responsibility to the country, and I'm not ready to give up on America. I love this country.）

他形容德州是阻止美國墜崖的重要力量，並使美國繼續守住建國時的重要價值觀。

克魯玆同時提出德州獨立的其中一個可能性。他提出如果民主黨人取消拉布、於最高法院加入民主黨人、從根本上摧毀國家、使華盛頓特區升格為州、使選舉聯邦化並擴大選民欺詐，德州就有可能獨立。

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克魯玆表示如果到了如此絕望的時刻，德州人應該會奪取美國太空總署（NASA）、軍隊及石油。

克魯玆也笑言如果有一日德州獨立，屬保守派的Podcast主持人羅根（Joe Rogan）可以成為德州總統，但無解釋為何選擇羅根。

羅根於德州置業，而克魯玆去年7月曾於Twitter發文歡迎羅根遷居德州。

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責任編輯：鄭錦玲

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