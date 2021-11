共和黨克魯玆：如民主黨摧毀美國 德州應獨立

美國共和黨參議員克魯玆早前表示,如果民主黨人從根本上摧毀美國,德州有可能會脫離美國獨立。克魯玆更開玩笑提議,由擁有眾多粉絲的美國知名Podcast主持羅根於德州獨立後成為總統。

美媒周一(8日)報道,克魯玆(Ted Cruz)近期到訪德州農工大學時,有台下年輕人詢問克魯玆如果德州決定脫離美國,怎樣才是最佳方案。

克魯玆首先稱他未準備好德州於目前宣布獨立:

我覺得德州對國家有責任,我愛美國,目前未準備好放棄美國。

(I think Texas has a responsibility to the country, and I'm not ready to give up on America. I love this country.)