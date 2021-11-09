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【危疾保險】由Mirror成員Ian、Jer及Gin Lee代言 富衛保險推出「自主揀危疾保障計劃」最高賠額為100萬元

理財智慧 14:51 2021/11/09

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富衛香港今日（9日）宣布，旗下一站式網上平台推出「自主揀危疾保障計劃」，針對本港頭三位致命疾病包括癌症、急性心肌梗塞和中風，是市場首個設「二合一保障」計劃。

是次計劃分別設有「標準計劃」、「升級計劃」及「二合一計劃」，「標準計劃」涵蓋三大危疾的保障，「升級計劃」涵蓋三大危疾和額外59種危疾，一旦確診可獲支付現有投保額100%的賠償。而「二合一計劃」則提供62種危疾、以及三大危疾的額外醫療保障，即客戶在首次確診三大疾病後，除了獲得一筆過賠償，兩年內可就符合條件的額外醫療支出，以實報實銷形式取得賠償，賠償最高限額為100萬元，或高達保單的總原有投保額的100%。

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富衛香港及澳門首席產品總監余栢堅表示，自今年5月份，公司網上平台翻新後，其參與流量有雙位數字的增長，情況令人鼓舞，除自願醫保外，人壽保險、車險等有亦見增長。不過人手方面未有面臨很大壓力，因現時出保單等多數流程都是自動化的。

外界近日積極討論中港將於年底前通關，富衛香港及澳門首席市務及數碼總監謝振國表示，公司目前持以「平常心」看待，由於現時通關日期仍未確定，故暫時未有設下相關的銷售目標，但已準備好相關產品、銷售渠道及服務，以隨時迎接從內地訪港的客戶，又期望通關後業務可有增長，同時會密切關注大灣區保險通相關政策的未來進展。

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記者：潘曉豐

富衛保險 Mirror 自願醫保 香港 服務 癌症 危疾保險 人壽保險
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