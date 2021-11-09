【iM街訪】 香港人對元宇宙認識有幾多？ 專家對「元宇宙Metaverse」又有甚麼看法？

上一篇文章
【周大調富格曲@iM網欄】幸運自來雀 小鸚鵡「飛哥」
不知道大家有沒有看過科幻片呢？
大家又有否幻想過將來的世界，會好像科幻片一樣，
戴上一個VR頭盔就可以體驗奇幻的世界，大家又有沒有聽過「元宇宙Metaverse」？
iMoney直播節目《iM會客室》由11月9 日（今日）起，連續三個星期二，晚上7:00至7:45分，請來3位嘉賓分享元宇宙相關話題，讓讀者搶先了解市場新趨勢。
今晚第一場請來「星之子」，年輕發明家，bull.b tech創辦人陳易希
。何謂元宇宙（Metaverse）
。對Facebook改名Meta看法
。元宇宙有何魅力，能吸引科技巨頭爭相入局
日期：11月9 日（二）
時間：晚上7:00至7:45分
記得留意iMoney FB專頁或iMoney Youtube channel的直播!!!
#元宇宙 #Metaverse #iM會客室 #陳易希
【請將 iMoney 智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】
免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
iMoney網站: imoneymag.com
iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+
iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription
欄名 : iM街訪