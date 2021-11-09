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【iM街訪】 香港人對元宇宙認識有幾多？ 專家對「元宇宙Metaverse」又有甚麼看法？

iMTV＋ 16:39 2021/11/09

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不知道大家有沒有看過科幻片呢？
大家又有否幻想過將來的世界，會好像科幻片一樣，
戴上一個VR頭盔就可以體驗奇幻的世界，大家又有沒有聽過「元宇宙Metaverse」？


iMoney直播節目《iM會客室》由11月9 日（今日）起，連續三個星期二，晚上7:00至7:45分，請來3位嘉賓分享元宇宙相關話題，讓讀者搶先了解市場新趨勢。

今晚第一場請來「星之子」，年輕發明家，bull.b tech創辦人陳易希
。何謂元宇宙（Metaverse）
。對Facebook改名Meta看法
。元宇宙有何魅力，能吸引科技巨頭爭相入局


日期：11月9 日（二）
時間：晚上7:00至7:45分
記得留意iMoney FB專頁或iMoney Youtube channel的直播!!!
#元宇宙 #Metaverse #iM會客室 #陳易希


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欄名 : iM街訪

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