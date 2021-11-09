【ET講股通】孫運喜：大孖沙示警（附time code）（第二版︰加入文字內容）

港股今日高開後倒跌，其後再度轉升，惟動力不足，在藥業股帶動下，恒生指數收報24813點，升49點。中港通關概念股表現較佳，藥明生物 （02269） 股價漲近一成，撐住港股。港股走勢點睇？iMoney主編孫運喜為你分析。

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00：00 - 港股今日市況速覽

01：01 - 藥股、體育股跑嬴大市

03：29 - 示警一：聯儲局指風險資產急升 價格或有崩潰風險

04：53 - 示警二：聯儲局副行長估計明年底可加息

06：31 - 示警三：投資機構貝萊德指若不果斷削減資產價格或現系統性風險

08：00 - 示警四：「股神」巴菲特再次淨賣出20億美元股票

09：04 - 美股高位向下移

10：16 - 觀眾問股：栢能集團 （01263） 甚麼價位可買入？上望目標價？

13：18 - 觀眾問股：贛鋒鋰業 （01772） 前景點睇？

16：24 - 觀眾問股：中廣核能源 （01811） 6.6買入止蝕位多少？

18：02 - 觀眾問股：晶門半導體 （02878） 0.78元應繼續持貨？

20：54 - 觀眾問股：大唐新能源 （01798） 3.92元有貨現價可溝貨？

23：08 - 觀眾問股：京東物流 （02618） 現價可追入？

26：08 - 觀眾問股：中國旺旺 （00151） 到買入時機未？

28：37 - 港股收市市況速報

31：10 - 股票推介：同仁堂國藥 （03613）

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《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目中表示，港股今日高開後反覆回軟，一度倒跌，其後回穩。藥物股、體育用品股、互聯網醫藥股造好，帶動大市早段造好。但海底撈 （06862） 再跌，加上壞消息困擾內房股，抑遏大市。

大市午後在40多點內上落，情況罕見，一來因為不同板塊各有強弱，二來外圍存在不明朗因素，雖然幾大央行上周先後放鴿，但大型機構和投資者紛紛示警。

儲局︰倘經濟惡化 風險資產恐崩潰

聯儲局發布半年度金融穩定報告，警告風險資產持續上升，一旦經濟惡化，風險資產恐崩潰，而拖累經濟的原因有疫情控制失望，以及經濟復蘇較差。另外，多名儲局官員昨講話，與主席鮑威爾暗示2023年才加息的論調不一致，如副主席克拉里達估計明年底前可能已滿足加息條件，並指有資格投票的委員均同意通脹有上行風險。明年有投票權的聖路易儲行行長布拉德更稱，希望明年加息兩次。

貝萊德警告系統性風險 巴菲特沽股票

投資機構亦示警，貝萊德警告除非央行果斷削減資產購買，否則會造成系統性風險。安聯首席經濟顧問埃爾埃利安則稱，現在經濟不錯，質疑央行繼續放水，憂慮儲局跟不上形勢。股神巴菲特已連續4季淨賣出股票，所持現金達1,492億美元，用行動反映美股估值貴。

事實上，道指和標指昨出現高位十字星，納指亦升不穿上日高位，有高位向下移的迹象。大孖沙示警，加上美股技術走勢，令投資者觀望，不敢買亦不敢沽。

港股午後窄幅上落 成交不足千億

恒指全日升49點，報24813點，大市成交986億元。總括來說，今日大市走勢反覆向好，幸未穿昨日低位，逼近保歷加通道底部，有機會反彈，到保歷加通道中軸再遇阻力。投資者要留意明天騰訊 （00700） 公布業績，以及美國公布CPI數據。

至於今日潛力股，可留意同仁堂國藥 （03613） ，今日升5.8%，同仁堂國藥股價已先後突破兩條下降軌，今日也升穿頸綫（10.6元），並已升穿10天、20天及50天綫，100天綫則得而復失，技術走勢發出利好訊號，有潛力反覆向好，重要阻力在13元；而短期或先出現獲利回吐，止蝕位在10元、10.2元水平。

【「ET講股通」問股環節，包括︰栢能集團、贛鋒鋰業、中廣核新能源、晶門半導體、大唐新能源、京東物流、中國旺旺︰立即觀看】

*同場加映*

《石Sir午市閒談》

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