【ET講股通】孫運喜：大孖沙示警（歡迎到本節目留言區即時交流） 股市 15:40 2021/11/09 分享： 港股今日高開後倒跌，其後再度轉升，惟動力不足，在藥業股帶動下，恒生指數現升約數十點。中港通關概念股表現較佳，藥明生物股價漲近一成，撐住港股。港股走勢點睇？iMoney主編孫運喜為你分析 立即收看/收聽：https：//video.hket.com/video/3102526/ 欄名 : ET講股通 最新專欄文章 更多 【ET講股通】梁耀康：旅遊出行股大爆發（附time code）（第二版︰加入文字內容） 2021/11/08 【ET講股通】梁耀康：旅遊出行股大爆發（附time code）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】梁耀康：雙重夾擊（節目重溫-附Time code）（第二版︰加入文字內容） 2021/11/05 【ET講股通】梁耀康：雙重夾擊（節目重溫-附Time code）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】梁耀康：悶局待破（附time code）（第二版︰加入文字內容） 2021/11/04 【ET講股通】梁耀康：悶局待破（附time code）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】孫運喜：考驗時刻（附Time code）（第二版︰加入文字內容） 2021/11/03 【ET講股通】孫運喜：考驗時刻（附Time code）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】孫運喜：反彈乏力（附Time code）（第二版︰加入文字內容） 2021/11/02 【ET講股通】孫運喜：反彈乏力（附Time code）（第二版︰加入文字內容） 指數 概念 恒生指數 孫運喜 港股