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【ET講股通】孫運喜：大孖沙示警（歡迎到本節目留言區即時交流）

股市 15:40 2021/11/09

分享：

港股今日高開後倒跌，其後再度轉升，惟動力不足，在藥業股帶動下，恒生指數現升約數十點。中港通關概念股表現較佳，藥明生物股價漲近一成，撐住港股。港股走勢點睇？iMoney主編孫運喜為你分析

立即收看/收聽：https：//video.hket.com/video/3102526/

欄名 : ET講股通

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