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【轉數快】轉數快FPS周日凌晨暫停服務　924萬個帳戶受影響

15:33 2021/11/09

分享：

轉數快新登記再闖新高，現逾924萬個帳戶。

逾924萬個擁有轉數快（FPS）帳戶的市民須注意，因金管局已預告，將於本周日（11月14日）凌晨1時起至早上11時，相關系統將再作維護工程，要繳交費用人士切忌在周末死線前才交費，慎防最後關頭未能交款，逾期過數被罰。相信大家仍記得，對上一次轉數快於10月17日作系統升級時，卻因意想不到的事故而無奈停機10小時，幸而最終影響不大。銀行快速支付系統轉數快推出剛好3年，標榜全天候運作，每天24小時，每周7天皆可轉錢過數，為本港朝向智慧城市有莫大貢獻。

而中銀香港 （02388） 今天（9日）也提醒客戶，本周日凌晨1時起暫停轉數快服務，直至早上11時15分復常。

轉數快系統延誤5小時 金管局：不涉網絡攻擊【下一頁

此外，香港銀行同業結算公司公布轉數快的最新數據，截至10月底累計共有924.85萬個登記，再創新高，較9月底的906.74萬個，按月增加逾18.11萬個新登記，以幅度來看，升近2%。倘以首10個月來衡量，以去年底為687.83萬個，今年驟增237萬個帳戶，上客量急增34.5%。

要是把今年10月的數據作細分，在924多萬個帳戶中，假如只計同一識別號碼，共有686.96萬個登記。

展望前景，市料轉數快帳戶年底前較難突破1000萬大關，畢竟財政司司長向市民派電子消費券的效應漸退。不過，業界不斷優化系統，料吸引更多商戶採用線上支付。例如早前有中資行為加強客戶於網購過程中的網絡安全，建行亞洲與翹晉電子商務有限公司（Certizen）合作，即將推出「拍住上」項目，以解決轉數快支付過程中，由商家的虛擬性和匿名性所導致的潛在欺詐問題。

相關文章：【轉數快】轉數快上月再增20萬個新登記 累計近907萬帳戶

【電子支付】滙豐接入eClass平台支援FPS　滙豐：轉數快去年交易勁升7倍

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

轉數快 電子支付 中銀香港（02388） Fintech

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