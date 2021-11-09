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【MIRROR】富衛保險FWD推「自主揀危疾保障計劃」　Mirror成員Ian、Jer亦有到場支持（多圖）

15:31 2021/11/09

分享：

富衛保險FWD推「自主揀危疾保障計劃」　Mirror成員Ian、Jer亦有到場支持

富衛一站式網上平台推出新產品「自主揀危疾保障計劃」，針對港人頭三位致命疾病癌症、急性心肌梗塞和中風，提供危疾保障。香港人氣組合MIRROR的成員陳卓賢（Ian）、柳應廷（Jer）以及歌手李幸倪（Gin Lee）都有到場支持。

陳卓賢在現場分享時指，很多年輕人未必有要買保險的意識，自己以前亦認為買保險有很多繁複的手續，但原來亦好似網購一樣方便。

富衛保險發布現場

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此外，在上述三大危疾保障基礎上，「自主揀危疾保障計劃」客戶亦可升級至附加59種危疾保障等靈活計劃級別。客戶亦可選擇「二合一」保障計劃，客戶在首次確診三大疾病並獲得一筆過賠償後，兩年內可就符合條件的額外醫療支出，以實報實銷形式取得賠償，賠償金額最高限額為100萬元。

政府近日正就中港兩地通關進行協商，成保險業界關注重點。李澤楷旗下的富衛（FWD）香港及澳門首席市務及數碼總監謝振國表示，目前對於「通關」保持平常心去看待，但未有設定相關的銷售目標，因「通關」一事暫未有任何定論。不過，公司會籌備新的產品研發，以及新的服務，希望通關後內地業務能夠有健康恢復。

富衛香港及澳門首席產品總監余栢堅表示，自今年5月份，富衛網上平台翻新後，翻新前後的增長令人鼓舞，除自願醫保外，人壽保險、車險等亦見增長。不過人手方面未有面臨很大壓力，因現時出保單等多數流程都是自動化的。

相關文章：【新股IPO】李澤楷旗下富衛集團上市申請據報陷入停滯　富衛：繼續與美證會保持密切聯繫（第二版）

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中風 李幸倪 柳應廷 富衛保險 心肌梗塞 Mirror 陳卓賢 自願醫保 李澤楷 癌症

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