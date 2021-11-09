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【新支付方式】為中小企提供新選擇　Mastercard推出「先買後付」商業支付卡

商業 15:30 2021/11/09

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Mastercard宣布，推出專為中小企而設的商業卡產品Mastercard Pay & Split，讓金融機構能夠為小型企業提供類似先買後付的支付產品。（Mastercard官網截圖）

「先買後付」（BNPL）對消費者來說並不陌生，該模式將為全球的全年總商品量貢獻超過1萬億美元。Mastercard宣布，推出專為中小企而設的商業卡產品Mastercard Pay & Split，讓金融機構能夠為小型企業提供類似先買後付的支付產品。

【加密貨幣】萬事達卡將與銀行合作 提供加密貨幣商品服務

據Mastercard在2021年委託機構進行的一項調查顯示，在印度和新加坡分別有77%及 80%的受訪者表示有興趣使用專為小企業而設的分期付款產品。在全球層面，75%的曾使用分期付款進行個人購物的小型企業東主表示，他們很可能會在其業務採用類似的支付解決方案。

鑒於企業對「先買後付」感到興趣，Mastercard推出「先買後付」商業支付卡，持卡人能夠在全球8000萬間接受Mastercard的商戶中將任何交易分為每月或定期分期付款。透過Pay & Split，企業可以輕鬆地從全球供應商處進行分期融資採購，並更好地管理現金流，同時省卻管理分散支付計劃的麻煩。

【金融科技】Visa夥Neat發行港企專用美元商務卡 實體虛擬卡並行 

Mastercard亞太區產品及創新部門行政副總裁Sandeep Malhotra表示，融資一直是小型企業面對的障礙，加上疫情帶來的經濟影響，導致問題更備受關注。許多小型企業的東主倚賴其個人信用額度或透過非銀行貸款機構獲得營運所需的資金，然而這做法在可持續業務增長方面並不理想。 Mastercard Pay & Split為小型營運商帶來新的信貸機遇，它們可能無法達到某些傳統商業信用卡或定期貸款的門檻，但卻需要資金來維持其運作或拓展業務。此計劃還為企業制定信用評級，容許企業在業務發展之際，還可利用該評級用作申請其他信用產品。

【電子支付】先買後付Atome主攻Z世代用戶 最低消費額下調至15元 吸引用戶日常生活使用

記者：廖淑瑩

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