【戶戶送】「戶戶小廚」版圖持續擴大　最新分店落戶長沙灣

▲ 戶戶送今天宣布，於長沙灣增設最新分店，進一步落實「戶戶小廚」擴大香港版圖的計劃。（戶戶送提供圖片）

繼今年6月及7月分別在屯門及葵青開設「戶戶小廚」後，戶戶送今天宣布，於長沙灣增設最新分店，進一步落實「戶戶小廚」擴大香港版圖的計劃。

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「戶戶小廚」長沙灣新店位於李鄭屋商場，面積超過3,199平方呎，服務範圍覆蓋荔枝角、美孚、深水埗、南昌、石硤尾、九龍塘、筆架山及又一村共八個地區，相當於九龍西北部的40萬名居民及上班族。長沙灣新址的6個廚房將為該區帶來多元化的本地及西式美食，當中包括PizzaExpress、李家韓式炸雞及豪隍點心。

西九龍外賣需求大

戶戶送表示，該區外送範圍內的商住人口比例平均。除又一村及美孚等傳統住宅區外，長沙灣、南昌和深水埗等地亦相繼有新的住宅項目落成；另一方面，荔枝角及長沙灣的商業發展由來已久，無論是辦公時間或是放工後，美食需求一直殷切。按人口比例計算，該區的餐廳滲透率相對較低，而西九龍亦是戶戶送2021年重點發展的地區之一，所以戶戶送正投入大量資源重推並宣傳該區的外送及自取服務。

9成受訪者認為外賣服務仍重要

另外，雖然全球新冠病例有所減少，但外送需求依然強勁。根據戶戶送最新的餐廳信心指數調查，9成受訪者表示在疫情緩和的同時，外賣服務對餐飲業仍然或更加重要。與此同時，「戶戶小廚」等外賣專營廚房已成風氣，在餐飲業的地位日益重要。

根據顧客訂單數據，長沙灣區最受歡迎的五款菜式分別是四川菜、泰國菜、日本菜、意大利菜及港式美食。戶戶送表示，將繼續研究西九龍地區的口味喜好，於其廚房引入合適的餐廳夥伴。

新設Aqua Pro+Tech消毒機

為加強疫情期間的安全措施，長沙灣、屯門及葵青等所有今年開幕的「戶戶小廚」分店已裝設Aqua Pro+Tech消毒機，以提升餐飲環境的安全並保障送餐專員及顧客。有關裝置設有3個噴嘴，自動感應器啟動後會將Aqua Pro+Tech消毒劑噴灑使用者全身，可殺滅病毒及細菌。

此外，裝置所用的環保消毒劑無色無味，不含酒精或有害化學成分。目前，戶戶送在九龍灣、葵青、西營盤、鰂魚涌、灣仔及屯門設有「戶戶小廚」。隨著戶戶送將「戶戶小廚」拓展至香港其他地區，預計分店數目會持續增長。

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責任編輯：李智美