【內房危機】 佳兆業因疫情考慮 取消投資人會議 呼籲苦主勿上門討債

爆發違約的佳兆業集團（01638）昨晚（8日）宣布，基於疫情帶來的公共安全考慮，原定於周三（10日）召開的投資人代表見面會取消，並呼籲投資者不要前往佳兆業辦公場所聚集，如有訴求可與客戶經理溝通，由客戶經理收集並反饋公司。佳兆業目前仍停牌，停牌前報1.01元。

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佳兆業上周五（5日）意外宣布停牌，主要因為出現理財商品出現違約，金額逾3億元人民幣，導致近千名「苦主」上周四（4日）湧至佳兆業位於深圳的總部聲討。目前佳兆業的理財產品總金額約127億元人民幣。佳兆業昨晚在官方微信發聲明表示，近期受資金流動性困難影響，由深圳錦恒財富管理、佳兆業集團（深圳）擔保的財富產品出現兌付逾期，給各位投資人帶來困擾，佳兆業深表歉意。

佳兆業指，正採取多項措施，全力以赴解決問題，包括廣泛徵求投資者意見，拿出更為可行的兌付方案；加快深圳、上海等地優質資產處置，回籠資金用於兌付財富產品；梳理可抵押資產，為財富產品提供兌付保障；加快在售地產項目銷售，實現快速回款。

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記者：郭秀慧