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【新冠疫苗】新西蘭數千人反強制接種 一攝影師遇襲

環球社會熱點 15:38 2021/11/09

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為應對新冠肺炎疫情，多國推行強制疫苗接種措施。新西蘭周二（9日）有數千名民眾遊行示威，抗議當局的疫苗強制接種等防疫措施。示威者遊行至國會，有示威者舉標語支持美國前總統特朗普，新西蘭國會需加強保安。據報新西蘭是次示威大致和平，但有攝影師遇襲。

新西蘭南島錄2宗確診 逾1年以來首現 【下一頁】

新西蘭數千名民眾周二遊行至國會，要求政府取消疫苗強制接種措施，以及其他防疫限制要求。新西蘭國會一帶加強保安，但示威大致和平，很多示威者高舉「自由」（Freedom）和 「新西蘭人不是白老鼠」（Kiwis are not lab rats）等標語，亦有示威者舉牌支持特朗普（Donald Trump）抨擊媒體「造假」（fake）言論。當地傳媒報稱，示威者口嚷反傳媒口號，推撞一名攝影記者。

有示威者受訪表示不會妥協，不想被迫接種不想要的疫苗，要求政府恢復正常生活秩序，強調自己只想要回屬於自己的自由。亦有示威者批評，政府行為是反自由的。

示威情況

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新西蘭疫苗接種率續升 奧克蘭解封卻無期？ 【下一頁】

新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）回應表示，示威者並不代表絕大部分新西蘭民眾。聖誕節臨近，阿德恩面臨愈來愈大的壓力，要求及早放寬防疫。她將於周三（10日）到訪奧克蘭（Auckland），預料屆時將面對更多抗議。

新西蘭仍是全球確診病例最少的國家之一，當地周二新增125人確診，累計不足8,000人染疫，僅32人死亡。新西蘭合乎接種資格人口中，近8成已接種疫苗。

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責任編輯：李俊儀

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