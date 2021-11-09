  • 22°C
香港時間 : 20211109日 (二) 15:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【元宇宙】Niantic免費開放Lightship平台　助開發人員設計AR元宇宙遊戲及程式

科技 14:55 2021/11/09

分享：

遊戲開發商Niantic宣布推出Lightship平台，免費為遊戲開發商提供AR開發套件。

元宇宙（Metaverse）概念近期成為科技界熱話，引來不少科企部署發展相關領域。為幫助開發人員設計AR元宇宙遊戲或應用程式，最近遊戲開發商Niantic宣布推出Lightship平台，免費為遊戲開發商提供AR開發套件。

＜＜【元宇宙】把握「元宇宙」商機？　Nike為虛擬商品申請商標註冊

＜＜【數碼應用】元宇宙技術改善職場互動體驗　微軟展示Mesh for Teams

最近遊戲開發商Niantic正式推出Lightship平台，將為全球遊戲開發人員免費提供Niantic Lightship AR軟件工具。另外該企亦宣布，設立2,000萬美元（約1.5億港元）資金投資於Lightship平台上開發的AR項目，冀一同建構「真實世界元宇宙」（real-world metaverse）。

報道指出，現時參與合作開發計劃的對象包括有：環球影業（Universal Pictures）、華納音樂集團及Historic Royal Palaces等。

Niantic希望，未來結合擴增實境技術（AR）及現實世界，並配合虛擬影像，與其他開發商一同建構「真實世界元宇宙」，其概念類似於開發《Pokemon Go》遊戲，可在真實世界中去捕捉虛擬的寵物精靈。

責任編輯：李寶如

相關文章

【元宇宙】對撼Facebook？微軟將於Microsoft Teams、Xbox遊戲平台加入元宇宙元素
2021/11/03
【元宇宙】對撼Facebook？微軟將於Microsoft Teams、Xbox遊戲平台加入元宇宙元素
【Facebook改名】Facebook新名「Meta」　與大馬預言家旗下公司撞名＋撞Logo
2021/10/30
【Facebook改名】Facebook新名「Meta」　與大馬預言家旗下公司撞名＋撞Logo
【fb改名】引爆網絡革命　「元宇宙」技術為何突圍而出？
2021/10/20
【fb改名】引爆網絡革命　「元宇宙」技術為何突圍而出？
【Facebook】構建虛擬宇宙　Facebook成立Metaverse專責團隊
2021/07/29
【Facebook】構建虛擬宇宙　Facebook成立Metaverse專責團隊

你可能感興趣

【元宇宙】對撼Facebook？微軟將於Microsoft Teams、Xbox遊戲平台加入元宇宙元素
16:00 2021/11/03
【元宇宙】對撼Facebook？微軟將於Microsoft Teams、Xbox遊戲平台加入元宇宙元素
【Facebook改名】Facebook新名「Meta」　與大馬預言家旗下公司撞名＋撞Logo
15:53 2021/10/30
【Facebook改名】Facebook新名「Meta」　與大馬預言家旗下公司撞名＋撞Logo
【fb改名】引爆網絡革命　「元宇宙」技術為何突圍而出？
11:57 2021/10/20
【fb改名】引爆網絡革命　「元宇宙」技術為何突圍而出？
軟件 元宇宙 Meta 環球影業 概念 Pokemon 編輯 遊戲 CES 設計

下一篇文章

【芯片大戰】Apple夥台積電研3納米製程芯片　預計最快2023年推出
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【機械人】解決人手荒　日本FamilyMart利用AI機械人為飲品補貨
【機械人】解決人手荒　日本FamilyMart利用AI機械人為飲品補貨
【機迷熱話】Nintendo Switch處於生命週期的「中段」　任天堂證實將推下一代主機
【機迷熱話】Nintendo Switch處於生命週期的「中段」　任天堂證實將推下一代主機
【蘋果Mac】Intel版本Mac更新後「變磚」　蘋果即推更新滅火
【蘋果Mac】Intel版本Mac更新後「變磚」　蘋果即推更新滅火
【Microsoft】Microsoft OneDrive程式將不支援舊版Windows 7、8系統　明年3月1日停止運行
【Microsoft】Microsoft OneDrive程式將不支援舊版Windows 7、8系統　明年3月1日停止運行
【小米新機】小米平價機Redmi Note 11 Pro系列登場　支援5G及120W快充（多圖）
【小米新機】小米平價機Redmi Note 11 Pro系列登場　支援5G及120W快充（多圖）
【交通科技】交通擠塞「救星」！　羅馬空中的士料3年內開始營運
【交通科技】交通擠塞「救星」！　羅馬空中的士料3年內開始營運
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款