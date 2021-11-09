【元宇宙】Niantic免費開放Lightship平台　助開發人員設計AR元宇宙遊戲及程式

▲ 遊戲開發商Niantic宣布推出Lightship平台，免費為遊戲開發商提供AR開發套件。

元宇宙（Metaverse）概念近期成為科技界熱話，引來不少科企部署發展相關領域。為幫助開發人員設計AR元宇宙遊戲或應用程式，最近遊戲開發商Niantic宣布推出Lightship平台，免費為遊戲開發商提供AR開發套件。

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最近遊戲開發商Niantic正式推出Lightship平台，將為全球遊戲開發人員免費提供Niantic Lightship AR軟件工具。另外該企亦宣布，設立2,000萬美元（約1.5億港元）資金投資於Lightship平台上開發的AR項目，冀一同建構「真實世界元宇宙」（real-world metaverse）。

報道指出，現時參與合作開發計劃的對象包括有：環球影業（Universal Pictures）、華納音樂集團及Historic Royal Palaces等。

Niantic希望，未來結合擴增實境技術（AR）及現實世界，並配合虛擬影像，與其他開發商一同建構「真實世界元宇宙」，其概念類似於開發《Pokemon Go》遊戲，可在真實世界中去捕捉虛擬的寵物精靈。

責任編輯：李寶如