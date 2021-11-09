英政府投資小型核反應堆 加快實現碳中和

第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）繼續舉行，多國都在上周提出實現碳中和目標。英國政府宣布動用2.1億英鎊（約22.2億港元）投資小型核反應堆，希望能加快實現碳中和，同時相關行業料可創造數萬個職位。

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英國政府承諾於2050年實現碳中和，需要大量增加風能、太陽能及核能等低碳發電技術，才有望達標。

英媒報道，勞斯萊斯（Rolls-Royce）集團、私人控股公司BNF Resources、美國公用業務公司Exelon Generation承諾3年内投放1.95億英鎊（約20.6億港元），投資專門發展小型核反應堆（Small Modular Reactors，簡稱SMRs）業務的分公司Rolls-Royce SMR。

英國政府也承諾向Rolls-Royce SMR提供2.1億英鎊的資金發展SMRs。英國商業、能源及工業策略大臣關浩霆（Kwasi Kwarteng）形容這是千載難逢的機會，指發展SMRs可為英國家庭提供潔淨能源所產生的電力，也能減少使用化石燃料。

據悉，SMRs可在工廠内生産，零件尺寸較小可使用貨車及駁船來運輸。與大型核反應堆相比，SMRs的組裝速度更快及成本更低。

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Rolls-Royce SMR指，其中一個發電站的面積約為傳統核電站的十分之一，相當於兩個足球場的佔地面積，但已足以為約100萬戶家庭供電。

該公司更表示每個發電站可生産470兆瓦的電力，與超過150部離岸風力發電機產生的電力相若。

政府發表聲明指，Rolls-Royce SMR會將這筆資金用於通過英國核監管程序以採取下一步行動，並確定部署小型核電站的地點。

Rolls-Royce SMR更表示，英國國内的SMRs行業有助創造約4萬個就業機會。

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責任編輯：鄭錦玲