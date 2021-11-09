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【業績│保險股】宏利香港第三季核心盈利再創新高　新造業務價值增長42%

股市 14:33 2021/11/09

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按管理資產計算，宏利的強積金市佔率為26.5%

宏利金融 （00945） 旗下宏利香港第三季核心盈利增長16%至19億元的新高，主要受惠於有效保單業務的強勁增長、新造業務量的上升以及產品組合利好。期內年度化保費等值銷售額增長12%至17億元，新造業務價值增長42%至12億元，新造業務價值邊際利潤增長14.6個百分點至70.6%。

宏利香港料通關後內地客續來港投保【下一頁】

至於首九個月表現，核心盈利按年增長16%至53億元，年度化保費等值銷售額增長10%至49億元，新造業務價值增長34%至35億元。

宏利仍是全港第一大強積金供應商

宏利香港仍是全港第一大強積金供應商，截至9月30日，按管理資產計算，宏利的強積金市佔率為26.5%，較去年同期增長1.9個百分點。於7月至9月期間，按預計現金淨流入計算，宏利的強積金市佔率為58.2%。

宏利贊助水上樂園人工造浪池【下一頁】

宏利代理人團隊第三季增長6%，創10,815人的新高。

宏利香港及澳門首席行政總監戴明鈞表示，核心盈利在過去四年的每一季度都持續錄得按年增長，新造業務價值及新造業務價值邊際利潤均高於去年第三季，其他分銷渠道在年度化保費等值銷售額方面亦錄得顯著增長，反映期内一系列產品在不同的客戶層面均持續錄得需求。

相關文章：【業績】宏利第三季新造業務價值增22%　中港兩地跨境往來仍限制銷售增長

港股 業績公布 香港 強積金 宏利金融－S（00945）

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