▲ 【內房危機】奧園健康洽售物管業務新挑戰 對沖基金股東無極資本促透明招標

內房股中國奧園 （03883） 聯同奧園健康 （03662） 上周宣布，奧園健康正與若干獨立第三方洽售物業管理業務權益，未有透露商議對象。奧園健康對沖基金股東無極資本（Infini Capital）發公開信稱，深入調查和分析後，認為奧園健康業務蘊含巨大價值，促董事會展開透明的競爭招標，向願意支付當前股價有適當溢價的收購者。

無極資本表示，奧園健康近12個月累跌42%，遠遜同業3.9%升幅，最新市值反映其基礎業務被大幅度低估，交易倍數和同業存在巨大差距，是由於公司業務規模、廣度和深度不足，提供的增值服務較少，令現有租戶的交叉銷售和追加銷售機會較少。

滙證連降世茂投資評級兩級兼大劈目標價六成，可見【下一頁】

無極資本：持有奧園健康逾6%股權

無極資本在公開信表示，持有奧園健康逾6%股權。據聯交所披露權益系統，暫未有相關資訊，但據悉無極資本已向聯交所申報最新持股量，尚待系統更新。

參考奧園健康中期報告和聯交所披露權益，目前持有奧園健康逾5%股權的基金股東只有2018年入股的「Dawn Agile」。Dawn Agile由Pine Capital、Pine GP控制，背後由趙文煒控制。趙文煒為證監會持牌人士，屬合橋企業的代表人士。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

相關文章：

【內房危機】奧園健康：正與第三方洽售物管業務 奧園健康大瀉兩成半、奧園插一成

【內房危機】REDD：奧園洽售奧園健康55%股權予合生創展 合生：消息不屬實