【內房危機】奧園健康洽售物管業務新挑戰　對沖基金無極資本上周入市、今促透明招標（第二版）

▲ 【內房危機】奧園健康洽售物管業務新挑戰 對沖基金股東無極資本促透明招標

內房股中國奧園 （03883） 聯同奧園健康 （03662） 上周宣布，奧園健康正與若干獨立第三方洽售物業管理業務權益，未有透露商議對象。奧園健康對沖基金股東無極資本（Infini Capital）發公開信稱，深入調查和分析後，認為奧園健康業務蘊含巨大價值，促董事會展開透明的競爭招標，向願意支付當前股價有適當溢價的收購者。

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值得留意是，無極資本或是在上周三（3日）才首次入股奧園健康，周二（9日）聯交所最新披露指，無極資本在11月3日增持奧園健康5002.2萬股，平均價每股3.14元，涉資1.57億元，持股率高見6.88%，突破5%必須披露門檻。

然而，中國奧聯同奧園健康商討出售奧園健康物業業務的公告則是在上周四（4日）發出。

無極資本表示，奧園健康近12個月累跌42%，遠遜同業3.9%升幅，最新市值反映其基礎業務被大幅度低估，交易倍數和同業存在巨大差距，是由於公司業務規模、廣度和深度不足，提供的增值服務較少，令現有租戶的交叉銷售和追加銷售機會較少。

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無極資本：持有奧園健康逾6%股權

無極資本在公開信表示，持有奧園健康逾6%股權。參考奧園健康中期報告，此前持有奧園健康逾5%股權的基金股東只有2018年入股的「Dawn Agile」。Dawn Agile由Pine Capital、Pine GP控制，背後由趙文煒控制。趙文煒為證監會持牌人士，屬合橋企業的代表人士。

（第二版加入聯交所股權披露）

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