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卡米拉四圍唱拜登放屁 形容聲音「又長又響」

環球經濟金融 14:22 2021/11/09

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美國總統拜登上周一（1日）在英國出席第26屆聯合國氣候變化大會（COP26），期間與英國首相約翰遜及多名王室成員會面。據悉拜登在會面時放了「又長又響的屁」，王儲查理斯的妻子卡米拉事後不斷向其他人提及拜登放屁。

拜登開會閉目養神 遭特朗普揶揄瞓着 【下一頁】

《每日郵報》引述消息人士透露，拜登（Joe Biden）在英國格拉斯哥出席COP26時，上周一被獲邀在凱爾文格羅夫美術館和博物館參加宴會，同埸還有王儲查理斯（Prince Charles）及其妻子卡米拉（Camilla Parker Bowles）、威廉王子（Prince William）與凱特（Kate） 及英國首相約翰遜（Boris Johnson）。

消息人士指出，拜登與卡米拉等人會談期間放了「又長又響的屁」，使卡米拉大感震驚，事後四處向其他人講述拜登放屁一事。

拜登在COP26會議時被記者拍到懷疑打瞌睡，他在放屁後數小時出席開幕演講，坐台下聆聽南非人權運動家Eddie Ndopu的發言時，閉起眼睛約20至30秒。一名助手其後走到拜登身邊向他耳語，拜登轉過頭來聆聽，然後繼續聆聽演講。

    點擊圖片放大
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    +2

中俄領袖缺席 拜登批評「重大錯誤」 【下一頁】

今次亦非首次拜登被傳曾經放屁，美國前總統特朗普長子小特朗普（Donald Trump Jr.）於2020年5月曾發布一段影片，顯示正在直播與賓夕凡尼亞州州長沃爾夫（Tom Wolf）交流時，傳出可疑聲響。

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責任編輯：郭麗明

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