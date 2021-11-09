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【新冠疫情】丹麥將重推健康通行證 德國發病率創新高

環球社會熱點 14:10 2021/11/09

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歐洲多地新冠肺炎疫情出現反彈，繼荷蘭及法國重推口罩令後，再有歐洲國家收緊防疫限制。丹麥政府宣布，將重新實施電子健康通行證措施。德國疫情數據顯示，德國新冠感染率已創疫情以來新高。有德國醫生表示，或需在未來數周就推遲手術應對。

英國擬收緊旅遊限制 推動民眾打加強劑 【下一頁】

丹麥9月開始完全解封，惟近期每日感染人數從9月中旬約200宗穩步上升至約2,300宗。過去數周檢測呈陽性比例亦從9月中旬的1.2%，升至10月底的2.3%。衛生部長霍伊尼克（Magnus Heunicke）周一（8日）表示，丹麥正步入第3波疫情。

丹麥12歲或以上人口中，85.9%已完成新冠疫苗接種。丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）表示，流行病委員會已建議政府，重新引入健康通行證措施，政府將遵從建議。弗雷澤里克森承認，重推通行證將令未接種疫苗人士的生活變得更加困難。

英改加強劑安排新冠疫苗 准民眾提前1個月預約 【下一頁】

德國方面，當地周一公共衛生數據顯示，上周7天發病率升至201.1， 即平均每10萬人中有201.1人確診，高於去年12月創下的記錄，成為疫情以來最高。德國深切治療部和急診跨學協會（DIVI）科學主任Christian Karagiannidis預計，未來數周確診病例將繼續增加，部分預定手術需推遲進行。

據悉，德國部分患者已從醫療系統負擔過重的醫院，轉移至其他醫院就醫。正在談判組閣的3個德國政黨已同意不延長德國緊急狀態，惟在周一提交法律草案，將修改現時法例，將強制口罩令和在公共場所保持社交距離等措施延長至明年3月。

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責任編輯：李俊儀

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