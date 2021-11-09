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【新冠疫苗】英國認可世衛批准疫苗 包括科興及中國國藥

環球社會熱點 13:41 2021/11/09

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英國7月中全面解封後，持續放寬入境限制。英國政府周一更新新冠肺炎疫苗認可名單，新增世界衛生組織批准使用的疫苗，當中包括中國國藥及科興疫苗，相關規定預計將於11月22日起生效。

【新冠疫苗】英國擬收緊旅遊限制 推動民眾打加強劑 【下一頁】

英國清空旅遊「紅區」名單 11月齊針旅客免隔離入境 【下一頁】

英國政府網頁周一（8日）更新入境人士疫苗規定，增加獲世衛承認的緊急使用的新冠疫苗為認可疫苗，即科興﹑中國國藥及印度製造的Covaxin新冠疫苗，利用相同配方製作的3款疫苗亦同獲認可。

有關更新於當地時間11月22日凌晨4時生效，預計包括阿聯酋﹑馬來西亞及印度等國家及地區受惠。

英國交通部表示，入境限制將進一步簡化，同時所有18歲以下人士亦會被視作完成接種者，進入英格蘭無需接受自我隔離。

按照英國目前規定，完成接種兩劑獲認可疫苗人士可免隔離入境英國，而且接受混合接種。入境人士只需出示超過兩周的完成接種證明，加上出發前及抵達後檢測呈陰性反應，即可免除強制隔離。

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責任編輯：吳漢培

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