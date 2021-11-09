▲ 【恒大汽車】恒大汽車首款車型恒馳5 LX實車現身 股價飈16%後「U Turn」（圖集）

中國恒大 （03333） 早前宣布，擬轉型以汽車業務為主業，恒大汽車 （00708） 首款車型「恒馳5 LX」有新進展。內地傳媒引述工信部新車申報目錄，恒大汽車已首次申報恒馳5 LX，並釋出恒馳5 LX的實車圖片，預料可在廣州車展亮相。恒馳5 LX申報消息一度刺激恒大汽車急升，最多升逾16%，高見3.99元。不過，恒大汽車尾市急轉勢，全日收報3.57元，僅升4%，成交額4.04億元。

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申報信息顯示，恒馳5 LX長寬高分別為：4725x1925*1688mm，軸距2780mm，搭載聯合汽車電子有限公司生產的電動機，最大功率150kW。從外觀來看，車型擁有「淚眼式車燈」、懸浮式車頂、隱藏式門把手等設計。

據此前恒大汽車的車型規劃顯示，恒馳5定位於A級SUV，售價20萬元人民幣，對標奧迪Q3、寶馬X1等車型。

同時，恒馳5也是恒大汽車家族，定位最低、價格最便宜的車型，從這一方面來看，恒大汽車在量產實車方面，相當務實。

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