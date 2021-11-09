【先買後付】Mastercard推中小企「先買後付」商業支付卡　供商戶分期支付

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「先買後付（Buy Now Pay Later，BNPL）」模式在內地、美國、香港消費者層面漸見普及，信用卡公司Mastercard（美：MA）公布，在企業層面推出「先買後付」服務－Mastercard Pay & Split，主攻中小企，向他們發放「先買後付」商業支付卡，變相提供融資服務，並指有關商戶服務是全球首創。
Mastercard表示，新服務可讓持卡人在全球8000萬家接受Mastercard的商戶中，任何交易都可以分為每月或定期分期付款。透過「Pay & Split」，企業可以從全球供應商分期融資採購，更好地管理現金流，省卻管理分散支付計劃的工作。
Mastercard 續指，許多小企業在疫情期間，較難獲批信貸或條件吸引的貸款，特別是未有完善財務記錄的小型企業，Pay & Split可提供更簡單的融資渠道外，同時協助小商戶建立信用記錄。
Mastercard引述由公司委託的調查，全球有75%曾使用分期付款進行個人購物的小型企業業主表示，他們很可能會在其業務採用類似的支付解決方案
Mastercard經已向亞太區的發行機構推出這個以支付卡為主導的產品，金融機構可以利用現有的發卡機制或與Mastercard客戶經理討論分期支付服務，使用Mastercard Pay & Split計劃。
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