  • 22°C
香港時間 : 20211109日 (二) 14:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【員工福利】梅西百貨上調最低時薪117元　並資助員工全額學費

商業 14:39 2021/11/09

分享：

美國連鎖百貨公司梅西百貨（Macy's）宣布，將於近期提高員工的福利和工資，目的是在緊張的勞動力市場上吸引更多人手。（法新社圖片）

美國連鎖百貨公司梅西百貨（Macy's）宣布，將於近期提高員工的福利和工資，目的是在緊張的勞動力市場上吸引更多人手。

【澳洲航空業】雪梨機場出售　1360億賣給基礎設施投資集團

梅西百貨表示，會在明年5月前把員工的最低工資上調到每小時15美元（約117港元）。該企表示，屆時員工的平均底薪將超過每小時17美元（約132港元），平均總薪酬將達每小時20美元（約156港元）。

梅西百貨還新增了一項教育福利，該企將支付員工100%學費和書費。梅西百貨正在與教育平台Guild Education合作，提供資助予員工修讀學士學位、訓練營、英語和專業證書等資格。梅西百貨預計，該計劃將在未來4年內耗費3500萬美元（約2.7億港元）。

越來越多企業提供教育資助

隨着Walmart，墨西哥餐廳Chipotle和Starbucks提供類似的福利，越來越多企業亦加入提供大學學費和書費等教育資助，試圖吸引更多員工。

在節日期間，商店和倉庫有足夠的人手對零售商尤其重要。梅西百貨此前已宣布，計劃假期期間引進76000名全職和兼職員工，以配合假期的人手調配。

【另類體驗】 Airbnb夥《色慾都市》推出獨家體驗　180元入住主角Carrie公寓

【好想去旅行】旅遊趨勢報告剖來年趨勢　旅客看重酒店寵物友善設施、房間相通

責任編輯：李智美

相關文章

【員工褔利】為挽留人才　英企提供員工有薪假飼養寵物　
2021/10/20
【員工褔利】為挽留人才　英企提供員工有薪假飼養寵物　
【疫後工作】沃爾瑪企業員工11月起重回辦公室　需完成接種疫苗
2021/10/23
【疫後工作】沃爾瑪企業員工11月起重回辦公室　需完成接種疫苗
【職場福利】Spanx新估值達93.3億　創辦人向每名員工派頭等機票和7.8萬
2021/10/26
【職場福利】Spanx新估值達93.3億　創辦人向每名員工派頭等機票和7.8萬
【員工福利】台灣最低工資加5%　時薪比香港高10元
2021/11/01
【員工福利】台灣最低工資加5%　時薪比香港高10元

你可能感興趣

【員工褔利】為挽留人才　英企提供員工有薪假飼養寵物　
16:09 2021/10/20
【員工褔利】為挽留人才　英企提供員工有薪假飼養寵物　
【疫後工作】沃爾瑪企業員工11月起重回辦公室　需完成接種疫苗
10:58 2021/10/23
【疫後工作】沃爾瑪企業員工11月起重回辦公室　需完成接種疫苗
【職場福利】Spanx新估值達93.3億　創辦人向每名員工派頭等機票和7.8萬
12:27 2021/10/26
【職場福利】Spanx新估值達93.3億　創辦人向每名員工派頭等機票和7.8萬
美元 最低工資 零售 兼職 全職 學費 星巴克 員工福利 學士 大學

下一篇文章

【澳洲航空業】雪梨機場出售　1360億賣給基礎設施投資集團
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【電影票房】《永恆族》首日全球票房勁收1.5億　表現勝《尚氣》、《黑寡婦》
【電影票房】《永恆族》首日全球票房勁收1.5億　表現勝《尚氣》、《黑寡婦》
【安心出行】食飯睇戲都要掃「安心出行」？　5 招減低私隱外洩風險
【安心出行】食飯睇戲都要掃「安心出行」？　5 招減低私隱外洩風險
【電影票房】《永恆族》首周末僅收7100萬美元　創漫威最差首映記錄
【電影票房】《永恆族》首周末僅收7100萬美元　創漫威最差首映記錄
【環保商機】環保運動鞋Allbirds　市值一度突破40億美元　鞋底可吸碳？（多圖）
【環保商機】環保運動鞋Allbirds　市值一度突破40億美元　鞋底可吸碳？（多圖）
【Meta】又爆醜聞　Meta同名公司指控Facebook竊取商標
【Meta】又爆醜聞　Meta同名公司指控Facebook竊取商標
【疫市商機】智能物業管理發展潛力大　管理費可下調2至3成
【疫市商機】智能物業管理發展潛力大　管理費可下調2至3成
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款