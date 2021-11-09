【員工福利】梅西百貨上調最低時薪117元　並資助員工全額學費

▲ 美國連鎖百貨公司梅西百貨（Macy's）宣布，將於近期提高員工的福利和工資，目的是在緊張的勞動力市場上吸引更多人手。（法新社圖片）

美國連鎖百貨公司梅西百貨（Macy's）宣布，將於近期提高員工的福利和工資，目的是在緊張的勞動力市場上吸引更多人手。

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梅西百貨表示，會在明年5月前把員工的最低工資上調到每小時15美元（約117港元）。該企表示，屆時員工的平均底薪將超過每小時17美元（約132港元），平均總薪酬將達每小時20美元（約156港元）。

梅西百貨還新增了一項教育福利，該企將支付員工100%學費和書費。梅西百貨正在與教育平台Guild Education合作，提供資助予員工修讀學士學位、訓練營、英語和專業證書等資格。梅西百貨預計，該計劃將在未來4年內耗費3500萬美元（約2.7億港元）。

越來越多企業提供教育資助

隨着Walmart，墨西哥餐廳Chipotle和Starbucks提供類似的福利，越來越多企業亦加入提供大學學費和書費等教育資助，試圖吸引更多員工。

在節日期間，商店和倉庫有足夠的人手對零售商尤其重要。梅西百貨此前已宣布，計劃假期期間引進76000名全職和兼職員工，以配合假期的人手調配。

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責任編輯：李智美